US Presidential Election Results: डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन (Joe Biden) अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे. जो बाइडन ने बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया और इसके साथ ही उनके अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो गया. भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति होंगी. जीत के बाद पहली बार दोनों नेताओं ने देश की जनता को संबोधित किया. बाइडेन ने कहा कि इस देश की जनता ने जवाब दे दिया है. उन्होंने हमें एक स्पष्ट जीत दी है. हम देख सकते हैं कि अमेरिका के लोगों में और दुनियाभर में किस तरह खुशी की लहर है. Also Read - US Vice President's Residence: व्हाइट हाउस में नहीं रहेंगी अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जानिए क्या है इनका फेवरिट भारतीय पकवान

उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) किस तरह निराश हुए हैं. मैं भी कई बार हुआ हूं, मगर हमें एक-दूसरे को एक मौका देना चाहिए. आपस की गर्मागर्मी को कम कर साथ में काम करना चाहिए. हम प्रतिद्वंद्वी हैं, दुश्मन नहीं. उन्होंने कहा कि मैं ऐसा राष्ट्रपति बनूंगा जो लोगों को बांटने नहीं जोड़ने का काम करेगा. जो रेड स्टेट या ब्लू स्टेट की तरह नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह देखेगा.

I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States: US President-elect Joe Biden — ANI (@ANI) November 8, 2020

वहीं, कमला हैरिस ने कहा कि हमारे कैंपेन स्टाफ, वॉलंटियर्स का शुक्रिया जिन्होंने चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही लोगों को जोड़ने का काम किया. हमारे पोल वर्कर्स और चुनाव अधिकारियों का भी शुक्रिया, देश उनका ऋणी है. और आप सभी अमेरिकियों का शुक्रिया.

उधर, अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अब तक हार नहीं मानी है. बाइडेन की जीत की घोषणा पर करीब 5 घंटे चुप्पी साधे रहने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और खुद के जीतने का दावा किया है. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

ट्रंप ने ट्वीट किया, ‘पर्यवेक्षकों को काउंटिंग रूम में घुसने की इजाजत नहीं दी गई. यह चुनाव मैं ही जीता हूं और मुझे 7 करोड़ 10 लाख वैध वोट मिले हैं. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कई गलत चीजें हुई हैं, जिन्हें पर्यवेक्षकों को नहीं देखने दिया गया. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ.’

Congratulations @JoeBiden on your spectacular victory! As the VP, your contribution to strengthening Indo-US relations was critical and invaluable. I look forward to working closely together once again to take India-US relations to greater heights. pic.twitter.com/yAOCEcs9bN — Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2020

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को जीत की बधाई दी है. साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने पर उन्हें भी शुभकामनाएं दी हैं.

Heartiest congratulations @KamalaHarris! Your success is pathbreaking, and a matter of immense pride not just for your chittis, but also for all Indian-Americans. I am confident that the vibrant India-US ties will get even stronger with your support and leadership. — Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2020

पीएम मोदी ने उम्मीद जताई है कि बाइडेन-हैरिस प्रशासन के साथ भारत-अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जो बाइडेन को ट्वीट कर बधाई दी है. उन्होंने कहा- मुझे पूरा विश्वास है कि जो बाइडेन अमेरिका को एकजुट करेंगे और इसे मजबूत दिशा प्रदान करेंगे.