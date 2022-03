यूक्रेन (Ukraine ) पर जारी रूसी (Russian) हमलों (Ukraine Russian Attack) के बीच अमेरिका के राष्‍ट्रपति (US Prez) जो बाइडन ने शन‍िवार को पोलैंड में अपने भाषण के दौरान रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादीमीपुर पुतिन (Putin) को साफ चेतावनी देते हुए कहा, ”नाटो (Nato) की सीमा में एक इंच दाखिल होने के बारे में सोचें भी नहीं.Also Read - पोलैंड में यूक्रेन के लोगों से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन को आया गुस्सा, कहा- व्लादिमीर पुतिन एक कसाई है, हम यूक्रेन की मदद करेंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पोलैंड के वारसा में दिए भाषण के दौरान चेतावनी देते हुए कहा, दुनिया को ‘आगे लंबी लड़ाई’ के लिए तैयार रहना चाहिए. Also Read - Ukraine-Russia War Live Update: महायुद्ध जारी-कीव में फिर लगा कर्फ्यू, यूक्रेन के रक्षा-विदेश मंत्री से मिलेंगे जो बाइडेन

Poland | Don’t even think about moving on one single inch of NATO territory. This war has already been a strategic failure for Russia. You, the Russian people are not our enemy. For God’s sake, this man cannot remain in power: US Prez Joe Biden pic.twitter.com/6XD7G5J7ak

— ANI (@ANI) March 26, 2022