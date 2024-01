अमेरिका: शुरुआती रुझानों में ट्रंप की न्यू हैम्पशायर प्राइमरी में जीत दर्ज

अमेरिका में न्यू हैम्पशायर प्राइमरी के लिए मतदान मंगलवार (स्थानीय समय) पर हुआ. अब न्यू हैम्पशायर में वोटो गिनती शुरू हो गई है, शुरुआती रुझानों ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को न्यू हैम्पशायर जीओपी प्राइमरी जीतने का अनुमान लगाया है, द हिल ने डिसीजन डेस्क मुख्यालय का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है. यह उनकी प्रतिद्वंद्वी निक्की हेली के लिए बड़ा झटका है. ये कदम ट्रम्प को अपनी पार्टी के नामांकन को सुरक्षित करने में मदद करेगा. वह मौजूदा राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ ऐतिहासिक मुकाबला दोबारा करने के एक कदम करीब पहुंच गए.हिल ने 26 प्रतिशत वोट पाए. ट्रम्प 53.8 प्रतिशत वोटों के साथ आगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और उनकी डिप्टी कमला हैरिस गर्भपात के अधिकारों पर वर्जीनिया में मतदाताओं को एकजुट करेंगे. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात के संघीय संवैधानिक अधिकार को पलटने के बाद यह पहला चुनाव है.यह पहली बार है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 2024 में एक साथ चुनाव लड़ेंगे. बिडेन अभियान गर्भपात के अधिकार पर भरोसा कर रहा है, जो नवंबर में जीओपी उम्मीदवार के खिलाफ मतदाताओं को प्रेरित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है.

दूसरी ओर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने बिलकुल अलग मुद्दा उठाया है. मजबूत सीमाओं पर अपना रुख दोहराते हुए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को दावा किया कि लाखों लोग अवैध रूप से देश में प्रवेश कर रहे हैं. न्यू हैम्पशायर के लंदनडेरी शहर में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रम्प ने कहा, “हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास ईमानदार, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव और मजबूत सीमांए हों. अगर हमारे पास सीमांए और चुनाव नहीं हैं, तो हमारे पास एक देश नहीं है.” और आप देख रहे हैं कि सीमा पर क्या हो रहा है. सीमा पर ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है.”

सीएनएन सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग दो-तिहाई अमेरिकियों ने कहा कि वे गर्भपात के अधिकार के फैसले से असहमत हैं. बिडेन का अभियान भी रो को पलटने वाले फैसले का श्रेय लेने के लिए पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प की आलोचना कर रहा है. हैरिस ने सोमवार को विस्कॉन्सिन में सैकड़ों उपस्थित लोगों, जिनमें से अधिकांश महिलाएं थीं, से बात करते हुए कहा, “आजादी देने के लिए नहीं है, यह हमारा अधिकार है, और इसमें बिना किसी को बताए अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता शामिल है कि क्या करना है.”

उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति का इरादा था कि “वे आपकी स्वतंत्रता छीन लें. यह एक ऐसा निर्णय है जिसके बारे में उन्होंने कई सप्ताह पहले डींगें मारीं. सीएनएन के साथ एक साक्षात्कार के दौरान हैरिस ने ट्रम्प पर हमला किया और उन पर महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने का “गर्व” करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, महिलाओं को अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने की मौलिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है. स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए डॉक्टरों को दंडित और अपराधी बनाया जा रहा है.

पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा, “लाखों-करोड़ों लोग अवैध रूप से हमारे देश में आ रहे हैं. कई लोग जेलों से आ रहे हैं. बहुत सारे आतंकवादी आ रहे हैं. यह वास्तव में बुरा है. उत्तरी सीमाओं पर, पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि बिडेन प्रशासन ने इतिहास में “सबसे खराब” कार्यों में से एक किया है, इसे देश के इतिहास में “सबसे खराब त्रासदियों” में से एक बताया.

