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ट्रंप प्रशासन फिर करने जा रहा H-1B में बड़ा बदलाव, क्यों विदेशी कर्मचारियों के लिए नौकरी पाना हो जाएगा ज्यादा मुश्किल?
H-1B: प्रस्तावित बदलाव H1B, H1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में प्रचलित वेतन स्तरों में भारी बढ़ोतरी करेंगे.
H-1B: अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन H1B वीजा प्रोग्राम में फिर बदलाव की योजना बना रहा है. प्रशासन का दावा है कि इस कदम से विदेशियों को अमेरिकी नागरिकों की मजदूरी कम करने से रोकने में मदद मिलेगी.
क्या है नया प्रस्ताव
अमेरिका ने H1B वीजा प्रोग्राम के तहत किसी कर्मचारी को नौकरी पर रखने के लिए दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी को पहले से तय सीमाओं से 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है.
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चार श्रेणियों पर लागू करने की तैयारी
अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा 27 मार्च को प्रस्तावित यह नया नियम, चार श्रेणियों एंट्री-लेवल से लेकर सबसे अनुभवी के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का प्रयास करता है.
क्यों हो रहा ये बदलाव
विभाग का तर्क है कि मौजूदा मजदूरी स्तर 20 साल पहले तय किए गए थे और वे अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा देने में विफल रहे हैं. श्रम विभाग के अनुसार, मौजूदा कार्यप्रणाली नियोक्ताओं को विदेशियों को उन वेतन स्तरों पर नौकरी पर रखने की अनुमति देती है जो समान पदों पर कार्यरत अमेरिकी नागरिकों को दी जाने वाले वेतन से काफी कम होते हैं.
अभी कितना मिलता है वेतन
एंट्री-लेवल के विदेशी श्रमिकों के लिए प्रचलित वेतन 73,279 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है. लेवल II के लिए 98,987 डॉलर, लेवल III के लिए 121,979 डॉलर और लेवल IV के लिए 144,202 डॉलर है.
नए नियमों से कितना बढ़ेगा वेतन
यह नया नियम, जिस पर अब 26 मई तक जनता की राय ली जा रही है, एंट्री-लेवल के श्रमिकों के लिए प्रचलित वेतन को बढ़ाकर 97,746 डॉलर करने का प्रयास करता है. इसी तरह, लेवल II के लिए 123,212 डॉलर, लेवल III के लिए 147,333 डॉलर और लेवल IV के लिए 175,464 डॉलर करने का प्रस्ताव है. बता दें यह न्यूनतम वेतन हर शहर में अलग-अलग होता है.
विरोध करने वालों का तर्क है कि प्रचलित मजदूरी दरें बढ़ने के कारण, छोटी कंपनियां शायद अब एंट्री-लेवल की नौकरियों के लिए नए लोगों को नौकरी पर न रख पाएं. जनता की राय देने की समय सीमा 26 मई को समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद श्रम विभाग प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करेगा और अंतिम नियम अधिसूचित करेगा.
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