सैन जोस (अमेरिका): कैलिफोर्निया के रेल यार्ड में (California rail yard) एक कर्मचारी ने बुधवार को गोलीबारी की जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई. इसके बाद उस कर्मचारी (Employee) ने आत्महत्या कर ली.

यह गोलीबारी सुबह करीब साढ़े 6 बजे 'वैली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी' Valley Transport Authority) (VTA) की दो बिल्‍ड‍िंगों में हुई. बता दें कि वीटीए सांता क्लारा काउंटी में बस, 'लाइट रेल' और अन्य सेवाएं प्रदान करता है. सांता क्लारा काउंटी के शेरिफ लॉरी स्मिथ ने कहा, "जब हमारे अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तब वह गोलियां चला रहा था, बाद में उसने अपनी जान ले ली."

Detectives are currently processing the scene. Updates to follow.

The Sheriff’s Office would like to extend our deepest condolences to the victims and their loved ones from today’s incident. pic.twitter.com/uLi89cqnR6

— SantaClaraCoSheriff (@SCCoSheriff) May 27, 2021