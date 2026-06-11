US ISRAEL VS IRAN: सीजफायर टूटा या शुरू हुई नई जंग? अमेरिका की एंट्री से ईरान-इजरायल संघर्ष फिर भड़का

इजरायल-ईरान के बीच अप्रैल में हुए युद्धविराम के बाद जून में तनाव फिर चरम पर पहुंच गया है. लेबनान, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती सैन्य कार्रवाई में अब अमेरिका की सीधी भागीदारी ने पूरे मध्य पूर्व को नए संघर्ष के मुहाने पर ला खड़ा किया है.

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क्या मध्य पूर्व में छिड़ने वाला है महायुद्ध?

अप्रैल के युद्धविराम के बाद जून में इजरायल, ईरान और लेबनान के बीच संघर्ष फिर तेज हो गया.

इजरायल ने बेरूत और दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले किए, जबकि ईरान समर्थित जवाबी हमले भी हुए.

अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर कार्रवाई की, जिसके बाद IRGC ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया.

ईरान ने होर्मुज बंद करने का आदेश दिया, जिससे वैश्विक सुरक्षा और तेल बाजार को लेकर चिंता बढ़ गई.

28 फरवरी से 2026 को इजरायल-अमेरिका की तरफ से ईरान पर जॉइंट हमले से शुरू हुआ युद्ध. फरवरी, मार्च पूरे महीने चला फिर अप्रैल में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच युद्धविराम हुआ, अब युद्धविराम के बाद जून में यह सबसे गंभीर तनाव माना जा रहा है. इन देशों में चल रहे युद्धविराम में इजरायल ने कहा था कि लेबनान इस युद्धविराम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ईरान का कहना है कि इजरायल पूरी तरह से लेबनान से बाहर निकले. इसी गहमा गहमी में 7 जून रविवार को इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हवाई हमले किए थे. इन हमलों में कम से कम दो लोगों की मौत हुई और करीब 20 लोग घायल हो गए. इसके बाद रविवार रात 7 जून से सोमवार 8 जून तक ईरान और इजरायल के बीच एक-दूसरे पर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया. IANS की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने रविवार देर रात कहा था कि उसने लेबनान में इजरायल के हमलों के जवाब में रामत डेविड एयर बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं. उस समय आईडीएफ ने इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की थी.

ईरान के साथ हालिया तनाव के बीच उत्तरी इजरायल में स्थित रामत डेविड एयर बेस पर मिसाइल के कुछ टुकड़े गिरे. इसकी पुष्टि इजरायली सेना ने की है. इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) के एक अधिकारी ने बुधवार (स्थानीय समय) को इजरायल के सरकारी आर्मी रेडियो को बताया कि इस घटना से एयर बेस को मामूली नुकसान हुआ है. उड़ानों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा.

लेबनान में हिज्‍बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी

इजरायल ने चेतावनी दी है कि यदि उत्तरी इजरायल पर कोई हमला होता है तो वह बेरूत को निशाना बनाएगा और लेबनान में हिज्‍बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा. वहीं, ईरान ने कहा है कि अगर इजरायल ने ईरान या लेबनान पर फिर हमला किया, तो तेहरान की प्रतिक्रिया पहले से कहीं अधिक कड़ी और विनाशकारी होगी. इस बीच, 10 जून को इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में नए हवाई हमले किए और टायर शहर सहित कई इलाकों को निशाना बनाया.

इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने एक बयान में कहा कि पिछले 24 घंटों में उसने टायर इलाके में हिज्‍बुल्लाह के छह ठिकानों पर हमला किया. इनमें एक ऐसा ठिकाना भी शामिल था, जहां से लेबनान में मौजूद इजरायली सैनिकों पर ड्रोन हमले किए जाते थे. सेना ने यह भी बताया कि दक्षिणी लेबनान के अन्य इलाकों में मौजूद रॉकेट लॉन्चरों को भी निशाना बनाया गया.

इजरायल की चेतावनी के बाद हजारों नागरिक टायर शहर छोड़कर चले गए. लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक, टायर के एक रिहायशी इलाके पर हुए इजरायली हमले में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 35 लोग घायल हुए. घायलों में छह महिलाएं और तीन बच्चे शामिल हैं. इजरायली सेना ने यह भी दावा किया कि उसने गाजा पट्टी में हमास के फंड ट्रांसफर नेटवर्क के प्रमुख खादर जमासी और उनके डिप्टी मुहम्मद हराजि‍न को मार गिराया है.

अमेरिका ईरान वॉर अपडेट

aljazeera.com ने ईरान की समाचार रिपोर्टों के अनुसार लिखा है, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) का कहना है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना के ठिकानों, खासकर कुवैत और बहरीन में मौजूद ठिकानों पर जवाबी हमले किए गए हैं. इससे पहले अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने “ईरान में कई ठिकानों पर” हमले किए थे. उनका कहना था कि ये हमले “आत्मरक्षा” में और “ईरान की बिना वजह और लगातार आक्रामकता” के जवाब में किए गए थे.

ईरानी मीडिया ने कई जगहों पर धमाकों की आवाज़ें सुनी जाने की खबर दी है, जिनमें बंदर अब्बास बंदरगाह शहर, केशम द्वीप और दक्षिण के शहर सिरिक और मिनाब शामिल हैं. रिपोर्टों के अनुसार, पश्चिमी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिए गए थे.

ईरान की मेहर समाचार एजेंसी की रिपोर्ट है कि ईरानी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) को सभी जहाजों – जिनमें तेल टैंकर और कमर्शियल जहाज भी शामिल हैं – के लिए पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी कि उनकी सेना ईरान पर फिर से हमला करने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा, उन्होंने एक ऐसी डील पर बातचीत करने में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया जो उनके लिए बहुत अच्छी होती; अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी.