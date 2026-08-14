ईरान युद्ध में थकने लगे हैं अमेरिकी सैनिक! यूएस नेवी ने भेजा दूसरा युद्धपोत- होर्मुज में अब्राहम लिंकन की लेगा जगह

ईरान के साथ करीब 6 महीने से जंग लड़ रहे अमेरिका को अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ रही हैं. उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर चल रहे संघर्ष के लिए अपना युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन तैनात किया था. अब अमेरिका ने इस युद्धपोत को वहां से निकालकर अपना दूसरा युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंग्टन को उसकी जगह तैनात करने का फैसला लिया है.
खबरों के मुताबिक अमेरिका ने यह फैसला इस युद्धपोत पर तैनात नेवी सैनिकों की मानसिक सेहत को ध्यान में रखकर लिया है. खबरें थीं कि अब्राहम लिंकन पर लंबे समय से तैनात सैनिक यहां तनाव में आ चुके हैं. कइयों के इस दौरान सुसाइड की कोशिश करने की भी खबरें हैं, जबकि इस पर बुनियादी सुविधाओं जैसे भोजन की कमी, टूटे टॉयलेट और साफ पानी कि किल्लत की भी खबरें हैं. ऐसे में अमेरिकी नेवी ने वहां अपना दूसरा युद्धपोत भेजना का फैसला लिया.
बता दें यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अमेरिकी नेवी के जवान बीते 250 दिनों से भी ज्यादा समय से इस युद्ध पोत पर तैनात है. इसका असर उनकी मानसिक सेहत पर पड़ता दिखा है. अमेरिकी नेवी ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि यूएसएस वॉशिंग्टन, जिसने हाल ही में वियतनाम के डा नैंग से प्रस्थान किया है. वह सिंगापुर स्ट्रेट (जलडमरू) और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए हिंद महासागर की ओर आगे बढ़ रहा है.
अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि इन युद्ध पोतों की अदला-बदली पहले से तय प्लान के तहत हो रही है. इसका लिंकन से जुड़ी तनाव की खबरों से कोई लेना-देना नहीं है. कहा जा रहा है कि अमेरिकी नेवी ने यह फैसला तब लिया है, जब सैनिकों के परिवार और नीती-निर्माताओं ने जहाज पर तैनात लोगों की ओर से आ रही खबरों पर चिंता जतानी शुरू की. लिंकन युद्धपोत पर 250 दिनों से ज्यादा समय बिताने के चलते वहां के हालात लगातार खराब हो रहे थे.
बता दें इस परमाणु शक्ति संपन्न युद्धपोत पर करीब 5,000 नाविक और मरीन 21 नवंबर 2025 को सवार होकर सैन डिएगो से रवाना हुए; शुरुआत में इसे प्रशांत क्षेत्र में तैनाती के तौर पर प्लान किया गया था. बाद में 28 फरवरी से जब अमेरिकी की ईरान के साथ जंग शुरू हो गई तो इसे पश्चिम एशिया की ओर भेज दिया गया.
इस युद्धपोत पर सवार लोगों ने लगातार 200 से ज्यादा दिनों का सफर बगैर पोर्ट पर आए गुजार दिया है. अमेरिका के नीति-निर्माताओं के मुताबिक, इस जहाज के क्रू मेंबर्स और नेवी सैनिकों का इतने लंबे समय तक समुद्र के बीच में समय बिताने का यह असामान्य टेस्ट है. इसी के चलते इस पर सवार सैनिक और क्रू मेंबर्स मानसिक तनाव में हैं.
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