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अमेरिका ने ईरान से ढूंढ निकाला अपना पायलट, 2 फाइटर जेट को बनाया था निशाना, एक क्रू लापता
ईरान में अमेरिकी F-15E फाइटर जेट गिरने के बाद पायलट को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है. अब खबर आई है कि एक को सुरक्षित निकाल लिया गया है और एक की तलाश जारी है.
ईरान में हालात उस वक्त बिगड़ गए, जब एक अमेरिकी लड़ाकू विमान गिरने की खबर सामने आई. जानकारी के अनुसार, F-15E Strike Eagle को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने निशाना बनाया. इस विमान में दो लोग सवार थे – एक पायलट और एक वेपन सिस्टम्स ऑफिसर. हमले के बाद, दोनों ने इजेक्ट कर अपनी जान बचाने की कोशिश की और ईरानी इलाके में उतर गए.
अमेरिका ने पायलट को सुरक्षित निकाल लिया
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों में से एक क्रू मेंबर को अमेरिकी और इजरायली टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है. लेकिन दूसरे व्यक्ति को लेकर अब भी स्थिति साफ नहीं है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि उसे ईरानी सेना ने पकड़ लिया है, जबकि कुछ का कहना है कि अभी उसकी तलाश जारी है. इसी वजह से इस पूरे मामले पर सस्पेंस बना हुआ है.
रेस्क्यू ऑपरेशन और बढ़ता तनाव
घटना के बाद, अमेरिका ने तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कई हेलीकॉप्टर, ड्रोन और विमान इलाके में देखे गए, जो बचे हुए क्रू मेंबर को खोजने में लगे थे. बताया जा रहा है कि अमेरिका चाहता था कि ईरानी सेना से पहले अपने लोगों तक पहुंच जाए. इस ऑपरेशन ने इलाके में और तनाव बढ़ा दिया, क्योंकि दोनों देशों की सैन्य गतिविधियां आमने-सामने आ गईं.
ईरान में इनाम का ऐलान
इस बीच, ईरान के एक स्थानीय चैनल और अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि अगर कोई अमेरिकी पायलट दिखे तो उसे पकड़कर पुलिस को सौंपे. इसके बदले इनाम देने की भी बात कही गई. पहले तो लोगों से कड़ा रुख अपनाने की अपील की गई, लेकिन बाद में पायलट को जिंदा पकड़ने पर इनाम देने की घोषणा की गई.
पहले भी हुए ऐसे हादसे
यह पहली बार नहीं है, जब ईरान-इजरायल जंग में अमेरिकी विमानों को नुकसान हुआ है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इससे पहले भी कई अमेरिकी विमान हादसों का शिकार हो चुके हैं. इनमें कुछ फ्रेंडली फायर की वजह से गिरे, तो कुछ तकनीकी कारणों से. इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि यह संघर्ष कितना खतरनाक होता जा रहा है और इसमें किसी भी समय हालात और बिगड़ सकते हैं.
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