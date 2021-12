मॉस्को: यूक्रेन की सीमा (Ukrainian border) पर रूस के सैनिकों (Russian troop) की तैनाती को लेकर अमेरिका (US) और रूस ( Russia) के बीच बढ़ते तनाव के बाद मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) और रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) टेलीफोन पर बातचीत करेंगे. क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने शनिवार को इसकी पुष्टि की और कहा कि बातचीत शाम में होगी.Also Read - Omicron Variant का खतरा: केंद्र सरकार ने की हाई लेवल मीटिंग, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर निर्णय की फि‍र समीक्षा कर सकता है भारत

President Joe Biden & Russian President Vladimir Putin will speak in a video call Tuesday, the Kremlin said, as tensions between the US and Russia escalate over a Russian troop buildup on Ukrainian border that’s seen as a sign of a potential invasion: Associated Press

