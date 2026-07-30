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मिडिल ईस्ट में हड़कंप! अमेरिका-सऊदी ने इराक के 7 प्रांतों में की एयरस्ट्राइक, 20 की मौत और 32 घायल

अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित गुटों के ठिकानों पर संयुक्त हवाई हमले किए. हमलों में PMF के कम से कम 20 सदस्यों की मौत और 32 के घायल होने की खबर है. ईरान संकट के बीच अमेरिका-सऊदी की इराक में संयुक्त एयरस्ट्राइक से तनाव और बढ़ गया है. PMF ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जबकि इराक ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है.

Written by: Farha Fatima
Updated: July 30, 2026, 6:45 AM IST
ईरान के प्रॉक्सी पर अमेरिका-सऊदी का कहर! (image AI)
ईरान के प्रॉक्सी पर अमेरिका-सऊदी का कहर! (image AI)
  • अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक के कई प्रांतों में ईरान समर्थित गुटों पर संयुक्त हवाई हमले किए.
  • हमलों में PMF के कम से कम 20 सदस्यों की मौत और 32 घायल हुए हैं.
  • इराक सरकार और ईरान ने हमलों की निंदा करते हुए इसे इराक की संप्रभुता का उल्लंघन बताया.
  • PMF की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी से मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय संघर्ष फैलने का खतरा बढ़ गया है.

अमेरिका और सऊदी अरब की सेनाओं ने इराक के कई प्रांतों में ईरान समर्थित समूहों के ठिकानों पर संयुक्त हवाई हमले किए. 29 जुलाई 2026 को किए इन हमलों में इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज (पीएमएफ) के कम से कम 20 सदस्य मारे गए और 32 घायल हुए. middleeastmonitor.com के मुताबिक, पीएमएफ ईरान से जुड़े मिलिशिया समूहों का एक बड़ा गठबंधन है, जो अब इराकी सेना का हिस्सा है. अमेरिका और सऊदी अरब का निशाना ईरान के समर्थन वाले सशस्त्र गुट थे, जिन्होंने हाल में ड्रोन हमले किए थे. इससे इराक में तनाव बढ़ गया है क्योंकि ये हमले इराक की संप्रभुता (स्वतंत्रता) का उल्लंघन माने जा रहे हैं. शफ़ाक़ न्यूज़ के मुताबिक, कर्बला-बगदाद रोड पर चेकपॉइंट 45 के पास तीर्थयात्रियों के लिए बने एक स्टेशन पर हवाई हमला हुआ. trtworld.com के मुताबिक, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बताया कि अमेरिका और सऊदी अरब की वायुसेना ने 28 जुलाई की रात इराक के पूर्वी हिस्सों में सटीक हमले किए. इन हमलों का मकसद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा निर्देशित आतंकवादी लॉजिस्टिक्स और हथियार सुविधाओं को नष्ट करना था. सऊदी अरब ने कहा कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा ड्रोन हमले उनके तेल सुविधाओं और अमेरिकी बलों पर हुए थे.

इन प्रांतो में हुए हमले

middleeasteye.net के मुताबिक, पीएमएफ ने बयान जारी कर कहा कि हमले बगदाद, वासित, निनेवे, बसरा, किर्कुक, करबाला और दियाला प्रांतों में उनके मुख्यालयों और ठिकानों पर हुए. इनमें सैन्य वाहन, उपकरण और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा. प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 20 सदस्य शहीद हुए और 32 घायल हैं. मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है.

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ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष का हिस्सा

bbc.com के मुताबिक, यह घटना ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष का हिस्सा है. ईरान समर्थित मिलिशिया इराक से अमेरिकी ठिकानों और सऊदी तेल सुविधाओं पर हमले कर रहे थे. सऊदी अरब अब तक इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं था, लेकिन हाल के ड्रोन हमलों (खासकर जाजान रिफाइनरी पर) के बाद उसने अमेरिका के साथ मिलकर कार्रवाई की. यह पहली बार है जब सऊदी अरब ने इराक में अमेरिका के साथ खुलकर हमले किए.

इराक सरकार और स्थानीय अधिकारियों ने इन हमलों की निंदा की है. निनेवे प्रांतीय परिषद ने कहा कि इराक की जमीन का इस्तेमाल पड़ोसी देशों पर हमले के लिए नहीं होना चाहिए और इस कार्रवाई ने इराक की संप्रभुता का उल्लंघन किया. इरान ने भी हमलों की कड़ी निंदा की. यह घटना मध्य पूर्व को “अनचार्टेड टेरिटरी” (अज्ञात क्षेत्र) में ले जा रही है. इराक में पहले से ही अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं और PMF इराकी सुरक्षा बलों का हिस्सा है, इसलिए यह स्थिति जटिल है. इससे ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क पर दबाव बढ़ेगा लेकिन क्षेत्रीय युद्ध फैलने का खतरा भी है.

theguardian.com के मुताबिक, अमेरिका और सऊदी अरब दोनों ने कहा कि वे आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहे हैं और आगे बढ़ने वाले हमलों से बचाव के लिए तैयार हैं. PMF ने चेतावनी दी है कि वे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं. यह घटना 2026 के ईरान संकट का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका-इजराइल के हमलों के बाद ईरान के प्रॉक्सी कई मोर्चों पर सक्रिय हुए हैं. इराक की स्थिरता पर असर पड़ सकता है क्योंकि PMF इराकी राजनीति में भी मजबूत है.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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