नई दिल्‍ली/ न्‍यूयॉर्क: अमेरिका ने चीन के साथ टकराव में भारतीय सैनिकों की जाने जाने पर गहरी संवेदना जताई है. यूएस के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा, हम चीन के साथ हालिया टकराव के परिणामस्वरूप खोए हुए जीवन के लिए भारत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. हम सैनिकों के परिवारों, प्रियजनों और समुदायों को याद करेंगे, क्योंकि वे दुखी हैं. Also Read - चीन को लेकर PM मोदी की आज सर्वदलीय डिजिटल मीटिंग, इन दलों के नेता लेंगे भाग

वहीं, हांगकांग के मुद्दे पर माइक पोम्पिओ ने कहा- मेरे जी-7 समकक्षों और मैंने हांगकांग पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के चीन के फैसले पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है. इस प्रस्ताव से उस व्यवस्था को खतरा होगा, जिसने हांगकांग को फलने-फूलने दिया है और कई वर्षों में इसे सफल बनाया है. हम सीसीपी से फिर से विचार करने का आग्रह करते हैं. Also Read - झड़प के बाद चीन के बिगड़े बोल, भारत से कहा- हमारी इच्छाशक्ति को कमजोर न समझें

अमेरिका का यह बयान तब आया है, जब‍ एक दिन पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पूर्वी लद्दाख में भारतीय एवं चीनी बलों के बीच हुई झड़प से अवगत हैं और दोनों देशों के बीच मध्यस्थता को लेकर अमेरिका की कोई औपचारिक योजना नहीं है. Also Read - IPL 2020 पर पड़ सकता है भारत-चीन विवाद का असर; BCCI को हो सकता है करोड़ो का नुकसान

We extend our deepest condolences to the people of India for the lives lost as a result of the recent confrontation with China. We will remember the soldiers’ families, loved ones, and communities as they grieve: United States Secretary of State, Mike Pompeo (file pic) pic.twitter.com/Vvmdv5jmwc

