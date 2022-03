Russia Ukraine Crisis: यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) की दुनियाभर में आलोचना हो रही है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) और उनकी सेना लगातार रूसी सेना से लोहा ले रहे हैं तो दूसरी तरफ नाटो (NATO) और अमेरिकी नेता रूस पर कठोर प्रतिबंध लगाकर व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डाल रहे हैं. भारत सहित कई अन्य देशों ने भी शांति की अपील की है. इधर अमेरिका के एक सीनेटर ने तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की मांग तक कर दी है.Also Read - Russia-Ukraine War: रूस पर भड़के ब्रिटिश पीएम, कहा-पूरे यूरोप को खतरे में डाल सकते हैं पुतिन

अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर लिंड्से ग्राहम ने रूसी सेना को संबोधित करते हुए कई ट्वीट किए हैं. उन्होंने पूछा क्या रूसी सेना में कोई ब्रूटस है या कर्नल स्टफनबर्ग जैसा कोई है. ज्ञात हो कि ब्रूटस वही शख्स था जिने रोमन जर्नल जुलियस सीजर की हत्या की थी. जबकि कर्नल स्टफनबर्ग जर्मन सेना के एक अधिकारी थे, जिन्होंने 10 जुलाई 1944 को तत्कालीन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की हत्या की कोशिश की थी. यह कहकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर पुतिन की हत्या की बात कही. Also Read - WhatsApp से लेकर Snapchat तक कई टेक कंपनियों का Ukraine में हुआ जन्म - Watch Video

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?

The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.

You would be doing your country – and the world – a great service.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022