अमेरिका (US)के कोलोरोडो (Colorado)में सोमवार को बोल्‍डर (Boulder) में स्‍थ‍ित सुपर मार्केट (supermarket) में एक बंदूकधारी की अंधाधुंध फायरिंग (Shooting)में कई लोगों की मौत हो गई है. इनमें एक पुलिस अधिकारी भी है. अमेरिका के पश्चिमी राज्‍य में एक ग्रॉसरी मार्केट में यह घटना हुई है. फायरिंग करने वाला शख्‍स भी घायल है और वह हिरासत में है. इस शहर में कोलोराडो विश्वविद्यालय है और यह डेनवर के उत्तर पश्चिम में लगभग 25 मील (40 किलोमीटर) है.

पुलिस ने कहा कि उन्होंने बोल्डर में किंग सोपर्स किराना स्‍टोर (King Soopers store) से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. यह संदिग्ध हिरासत में है. एक अधिकारी ने कहा कि वह घायल हो गया है और उसका इलाज किया जा रहा है.

YouTube पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में स्टोर के अंदर जमीन पर पड़ा एक व्‍यक्ति और दो बाहर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी हालत की स्थिति साफ समझ नहीं आ रही है. वीडियो की शुरुआत में गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है.

#UPDATE | United States: Police say ‘multiple’ people including a police officer have lost their lives in the shooting at a supermarket in Boulder, Colorado.

“A suspect is in custody. He was injured and is being treated for his injury at a hospital,” an officer says. https://t.co/Mq6syeLoSA pic.twitter.com/d5xHi6SDdX

— ANI (@ANI) March 23, 2021