US Shooting: अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी हुई है. अमेरिका के इंडियाना स्थित शॉपिंग मॉल (Indiana Mall) में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में हमलावर समेत चार लोगों की मौत हो गई. वहीं, दो लोगों के घायल होने की खबर है. स्थानीय मीडिया ने पुलिस के हवाले से बताया कि इंडियाना मॉल में रविवार शाम (स्थानीय समयानुसार) एक फूड कोर्ट में हुई गोलीबारी में बंदूकधारी समेत चार लोगों की मौत हो गई.Also Read - Subway surfers के बढ़ रहे दीवाने, भारत और अमेरिका में ज्यादातर गेमर्स ने किया डाउनलोड

