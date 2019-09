वाशिंगटन: अमेरिकी सेना बैंड ने वाशिंगटन में भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान भारतीय राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ बजाया. गुरुवार को सोशल मीडिया पर अपने ट्रंपेट्स पर राष्ट्रगान बजाते हुए अमेरिकी सैनिकों का एक वीडियो साझा किया गया. यह राष्ट्रगान अमेरिकी सैनिकों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास के आखिरी दिन यानी बुधवार को बजाया.

भारत और अमेरिका के बीच बीते शुक्रवार संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरूआत की गई जिसका समापन बुधवार को हुआ. यह अभ्यास वाशिंगटन में दोनों राष्ट्रों के बीच चल रहे रक्षा सहयोग के तहत शुरू हुआ. इस सैन्य अभ्यास का आयोजन वॉशिंगटन के लुईस मैककॉर्ड बेस पर किया गया.

#WATCH USA: American Army band playing Indian National Anthem during the Exercise Yudh Abhyas 2019 at Joint Base Lewis, McChord. pic.twitter.com/J9weLpKD3X

— ANI (@ANI) September 19, 2019