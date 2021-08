Kabul Airport Update: अफगानिस्‍तान (Afghanistan) के काबुल एयरपोर्ट (Kabul airport) में दो दिन पहले हुए आत्‍मघाती हमले के बाद अमेरिकी सेना के जवानों (US soldiers) ने आज शनिवार को हवाई अड्डे के तीन गेट और कुछ इलाकों को छोड़ दिया है. तालिबान (Taliban) ने कहा है कि अब इन जगहों पर उसकी फोर्स का कब्‍जा है. यह जानकारी टोलो न्‍यूज के एक ट्वीट से सामने आई है. वहीं, फ्रांस तालिबान के साथ मानवीय अभियानों पर बातचीत कर रहा है. फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैक्रा का यह बयान न्‍यूज एजेंसी एएफपी के एक ट्वीट के जरिए सामने आया है.Also Read - Terror Alert: तालिबानी संगठन से मिला जैश-ए-मोहम्मद, भारत में आतंकी हमले का अलर्ट जारी

बता दें कि अमेरिका को 31 अगस्त तक अपने सभी सैनिकों की वापसी के काम को पूरा करना है. वहीं, कई पश्चिमी देशों ने सभी अमेरिकी बलों की वापसी के लिए मंगलवार की समय सीमा से पहले लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के अपने अभियान को पूरा कर लिया है.

US soldiers have left three gates and some other parts of Kabul airport and now Taliban forces control these areas, Taliban says: TOLOnews

