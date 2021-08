US spent $83 billion on training and equipment for Afghan security forces अमेरिका ने साल 2001 से अफगान सुरक्षा बलों को अनुमानित 83 अरब डॉलर का प्रशिक्षण और उपकरण मुहैया कराए हैं. इस साल अफगान बलों को अमेरिकी सैन्य सहायता 3 अरब डॉलर की रही है. फोर्ब्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में अभी भी अमेरिकी सैन्य उपकरणों पर मूल्य टैग लगाना कोई आसान काम नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध या वापसी के कोहरे में अफगानिस्तान हमेशा से एक ब्लैक बॉक्स रहा है.Also Read - अफगानिस्तान जो कुछ भी घटित हो रहा, वह सुरक्षा के नए सवाल उठा रहा है: रक्षा राजनाथ सिंह

सरकारी जवाबदेही कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2003 और 2016 के बीच अमेरिका ने अफगान सेना और सुरक्षा बलों को 75,898 वाहन और 208 विमान खरीदे और उपलब्ध कराए. फोर्ब्स ने अनुमानित वाहन लागत की सूचना दी है. बख्तरबंद कर्मियों के वाहक जैसे कि एम113ए2 की लागत 170,000 डॉलर प्रत्येक और एम 577 ए 2 पोस्ट कैरियर की हाल की खरीद के साथ प्रत्येक की लागत 333,333 डॉलर है. Also Read - कंधार में बैठा है तालिबान का आका: खूंखार हिबतुल्‍लाह अखुंदजादा, जिसे दुनिया ने नहीं देखा, जल्‍द आएगा सबके सामने

प्रतिरोधी वाहन 412,000 डॉलर से 767,000 डॉलर तक के हैं. इस प्रकार इनकी कुल लागत 38.2 करोड़ डॉलर से 71.1 करोड़ डॉलर के बीच हो सकती है. रिकवरी वाहनों जैसे ट्रक, व्रेकर आदि लागत बेस मॉडल के साथ 168,960 डॉलर और सुपर स्ट्रेंथ वर्जन की कीमत 880,674 डॉलर के बीच आंकी गई है. Also Read - Kabul Airport Update: काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला, मिसाइल सिस्‍टम ने इंटरसेप्‍ट कर मार ग‍िराया

मध्यम श्रेणी के सामरिक वाहनों में 5 टन कार्गो शामिल हैं और सामान्य परिवहन ट्रकों की कीमत 67,139 डॉलर है. हालांकि, एमटीवी के भारी वाहनों के परिवार की कीमत 235,500 डॉलर से लेकर 724,820 डॉलर तक बताई गई है. हवाई जहाज के परिवहन के लिए कार्गो ट्रकों की कीमत 800,865 डॉलर है.

हम्वीस – एम्बुलेंस (37,943 डॉलर से 142,918 डॉलर और अधिकतम 96,466 डॉलर); कार्गो, जिसकी कीमत 104,682 डॉलर है. यूटिलिटी हम्वीस की कीमत आमतौर पर 91,429 डॉलर बताई गई है. हालांकि, 12,000 एलबी सैन्य परिवहन वर्जन की कीमत 329,000 डॉलर तक है.

हल्के सामरिक वाहन: तेजी से हमला करने वाले लड़ाकू वाहन (69,400 डॉलर); यात्री मोटर वाहन (65,500 डॉलर) और सैन्य डेटाबेस में सभी इलाके के 4-पहिया वाहनों की कीमत 42,273 डॉलर तक बताई गई है. इसी महीने तालिबान ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और ए-29 सुपर टूकानो अटैक एयरक्राफ्ट जब्त किया था. ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की कीमत 2.1 करोड़ डॉलर तक हो सकती है.

2013 में, अमेरिका ने 42.7 करोड़ डॉलर की कीमत वाले 20 ए-29 सुपर टूकानो हमला करने वाले विमानों के लिए एक ऑर्डर दिया था, जिसकी कीमत प्रत्येक विमान के लिए 2.13 करोड़ डॉलर है. अन्य विशेष हेलीकॉप्टरों की कीमत प्रत्येक 3.7 करोड़ डॉलर तक हो सकती है.

अफगान वायु सेना ने मार्च 2018 में सी 208 हल्के हमले वाले हवाई जहाजों के लिए अनुबंध किया: सात विमान 8.46 करोड़ डॉलर या 1.21 करोड़ प्रत्येक के लिए कीमत आंकी गई है. ये हवाई जहाज बहुत परिष्कृत हैं और हेलफायर मिसाइल, टैंक रोधी मिसाइल और अन्य हथियार ले जाने में सक्षम हैं.

पीसी-12 खुफिया, टोही और निगरानी हवाई जहाज नवीनतम तकनीक से लैस हैं. इन विमानों का तालिबान के नियंत्रण में आना चिंताजनक है. नागरिक मॉडल की कीमत प्रत्येक के लिए लगभग 50 लाख डॉलर की होती है और सैन्य विमान की कीमत इससे भी कहीं अधिक बताई गई है. मूल फिक्स्ड-विंग हवाई जहाज की कीमत डीएलए डेटाबेस में 31 लाख डॉलर से 2.2 करोड़ डॉलर तक होती है.

जीएओ की रिपोर्ट के अनुसार, 2003 के बाद से अमेरिका ने अफगान बलों को कम से कम 600,000 पैदल सेना के हथियार दिए, जिनमें एम 16 राइफल, संचार उपकरण के 162,000 उपकरण और 16,000 नाइट-विजन गॉगल डिवाइस शामिल हैं.

होवित्जर अमेरिकी सेना के लिए आधुनिक तोप है और प्रत्येक यूनिट की कीमत 500,000 डॉलर तक हो सकती है; हालांकि अधिकांश 200,000 डॉलर मूल्य सीमा में हैं. फोर्ब्स ने कहा कि हाई एंड वर्जन में दागे गए गोले पर जीपीएस मार्गदर्शन भी दिया गया है.

डीएलए के अनुसार, एम 16 राइफल की सामान्य कीमत 749 डॉलर है. ग्रेनेड लांचर को जोड़ने से एम16 की कीमत 12,032 डॉलर तक बढ़ सकती है. एम 4 कार्बाइन राइफलें यूनिट कीमतों के साथ 1,278 डॉलर तक बताई गई हैं. फोर्ब्स ने कहा कि नाइट-विजन स्नाइपर राइफल की कीमत 35,000 डॉलर तक चली जाती है, हालांकि, कीमत 5,000 और 10,000 डॉलर के बीच भिन्न होती है.

(इनपुट आईएएनएस)