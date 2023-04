US के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने रूस से अपील की पत्रकार समेत दो अमेरिकी नागरिकों को रिहा करने की अपील की

अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत में पत्रकार इवान गेर्शकोविच को जासूसी के आरोप में हिरासत में लिए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की और तत्काल रिहा करने का आग्रह किया

वाशिंगटन: अमेरिकी विदेश मंत्री (US Secretary of State) एंटनी ब्लिंकन (Antony Blinken) ने रूस से दो अमेरिकी नागरिकों को रिहा करने का आग्रह किया है. विदेश विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी. ब्लिंकन ने रूस के अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव (Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov) के साथ फोन पर बात की और पिछले सप्ताह हिरासत में लिए गए समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार (US citizen journalist) और एक अन्य अमेरिकी नागरिक पॉल व्हेलन को रिहा करने का आग्रह किया. ब्लिंकन ने व्हेलन की तत्काल रिहाई की भी मांग की और कहा कि उन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है.

विदेश विभाग के अनुसार रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत में ब्लिंकन ने क्रेमलिन द्वारा पत्रकार इवान गेर्शकोविच को जासूसी के आरोप में हिरासत में लिए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की.

ब्लिंकन ने गेर्शकोविच को तत्काल रिहा करने का आग्रह किया. ब्लिंकन ने व्हेलन की तत्काल रिहाई की भी मांग की और कहा कि उन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है. मिशिगन कॉरपोरेट सुरक्षा कार्यकारी व्हेलन दिसंबर 2018 से जासूसी के आरोपों में रूस में कैद है. उनके परिवार और अमेरिकी सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताया है.

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार ब्लिंकन और लावरोव ने एक ऐसा माहौल बनाने के महत्व पर भी चर्चा की, जिससे राजनयिक मिशन अपना काम कर सकें.

रूस की शीर्ष सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने कहा कि गेर्शकोविच सैन्य-औद्योगिक परिसर के एक उद्यम पर जानकारी एकत्र कर रहे थे. रूसी अधिकारियों ने उन्हें पिछले सप्ताह हिरासत में लिया था. जर्नल ने इन आरोपों का खंडन किया है और उनकी रिहाई की मांग की है. इस बीच 30 से अधिक मीडिया संगठनों और प्रेस की स्वतंत्रता के पैरोकारों ने अमेरिका में रूसी राजूदत को पत्र लिखकर इस बात पर चिंता जताई है कि रूस यह संदेश भेज रहा है कि देश के अंदर पत्रकारिता करना अपराध है. (पीटीआई-एपी)

