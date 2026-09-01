ईरान पर फिर बरसा अमेरिका! IRGC के ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, ट्रंप बोले- और करेंगे वार

अमेरिका ने ईरान में IRGC के ठिकानों पर हमला कर जंग को नया रूप दे दिया है. होर्मुज को लेकर जारी तनाव के बीच ट्रंप ने ईरान के लिए सख्ती वाला बयान दिया.

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ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल की लगातार बमबारी ने ईरान को एक फेल्ड नेशन बना दिया है. (Photo from AI)

अमेरिका ने ईरान में IRGC के ठिकानों पर नए हमले किए

ईरानी मीडिया के मुताबिक, होर्मुज के पूर्वी शहरों में 4 प्रोजेक्टाइल गिरे

वहीं, ट्रंप ने कहा- जरूरत पड़ी तो ईरान पर और हमला करेंगे

जंग के बीच अमेरिका के हथियार भंडार और घरेलू राजनीतिक दबाव ने चिंता बढ़ा दी

Iran-US Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. अमेरिकी सेना ने ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के ठिकानों पर हमले किए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमने ईरान में IRGC के ठिकानों को निशाना बनाया है. अमेरिका के मुताबिक, ये कार्रवाई IRGC की ओर से होर्मुज में कमर्शियल शिपिंग और मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर किए गए हालिया हमलों की कोशिश के जवाब में की गई. दूसरी तरफ, ईरानी मीडिया ने दावा किया कि होर्मुज के पूर्व में स्थित शहरों में 4 प्रोजेक्टाइल गिरे हैं.

होर्मुज बना तनाव का बड़ा केंद्र

बता दें ईरान-अमेरिका में जंग की शुरुआत से ही होर्मुज चर्चा का विषय है. रिपोर्ट के मुताबिक, युद्ध शुरू होने के करीब छह महीने बाद भी यह समुद्री रास्ता बंद है और अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की काउंटर नेवल ब्लॉकेड जारी रखे हुए है. इससे पहले रविवार को अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक की थी. उस हमले में ईरान के लारक द्वीप को निशाना बनाया गया था. इसके जवाब में ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों की तरफ मिसाइलें दागीं, जिन्हें सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया.

ट्रंप बोले- जरूरत पड़ी तो और हमले करेंगे

ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त बयान दिया. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल की लगातार बमबारी ने ईरान को एक फेल्ड नेशन बना दिया है. ट्रंप के मुताबिक, ईरान का नेतृत्व खत्म हो चुका है, उसकी सेना बुरी तरह तबाह है और अर्थव्यवस्था भी खराब है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जरूरत पड़ी, तो अमेरिका आगे भी हमले कर सकता है. ट्रंप ने मीडिया से कहा इसका मतलब यह नहीं कि हम उन्हें स्मैक नहीं करेंगे, देखते हैं क्या होता है.

ईरान पर आर्थिक दबाव डालने की कोशिश?

ताजा हमला ऐसे समय में हुआ है, जब ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाने पर जोर दिया था. अमेरिका का तर्क था कि सही आर्थिक ठिकाने पर दबाव डालकर ईरान को झुकाया जा सकता है. हालांकि, इस रणनीति के सामने कई चुनौतियां हैं. लंबे समय से चल रहे युद्ध के चलते अमेरिका के अत्याधुनिक हथियारों के भंडार में कमी की खबर मिली है. इसके अलावा, अमेरिका में यह जंग अब इतनी जरूरी नहीं रही. हालांकि, नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनावों में इसका असर रिपब्लिकन पार्टी पर पड़ने की आशंका जताई गई है.