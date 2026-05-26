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Us Strikes Iran Again Missile Launch Sites Targeted Bombing In Bandar Abbas By Central Command

ईरान पर अमेरिका ने फिर किया हमला! मिसाइल लॉन्च साइटों बनाया निशाना, बंदर अब्बास में बमबारी, जानिए क्या-क्या हुआ

US Strikes Iran: अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता टिम हॉकिन्स ने बताया है कि अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए दक्षिणी ईरान में आत्मरक्षा के तहत कार्रवाई की गई और मिसाइल लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया. ईरानी नौकाओं को भी नष्ट किया गया जो समुद्र में बारूदी सुरंगें लगाने की कोशिश कर रही थीं.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Iran vs America: अमेरिका में ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमला किया है. US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बताया है कि सोमवार रात दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइटों को निशाना बनाया गया और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली नावों पर हमला किया गया.

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, CENTCOM के प्रवक्ता टिम हॉकिन्स ने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में स्ट्राइक की. कहा गया कि ये हमले ईरान की तरफ से उत्पन्न होने वाले खतरों से बचने के लिए आत्मरक्षा में किए गए. CENTCOM के प्रवक्ता टिम हॉकिन्स के अनुसार, निशाने में मिसाइल लॉन्च साइटें और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही ईरानी नावें शामिल थीं.

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खतरे में संघर्ष विराम

सोमवार, 25 मई की रात किए गए अमेरिकी हमले के बाद 8 अप्रैल को शुरू हुआ संघर्ष विराम अब खतरे में पड़ गया है. अमेरिका और ईरान इस युद्ध को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन, ताजा हमलों के बाद जंग एक बार फिर भड़क सकती है. इस बीच अमेरिकी नौसेना ईरान के बंदरगाहों पर नाकाबंदी जारी रखे है और ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से खाड़ी में जहाजों की आवाजाही पर अपना नियंत्रण मजबूत किया है.

ईरान पर दबाव बनाने का दावा

CENTCOM के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा है कि अमेरिकी नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले व्यापार को पूरी तरह से रोक रही है. इससे ईरान आर्थिक रूप से दबाव में आ गया है. इसी तरह के बयान में पिछले हफ्ते US सेंट्रल कमांड ने कहा था कि नौसैनिक नाकाबंदी के कारण 100 जहाजों का रास्ता बदलना पड़ा और चार जहाजों को निष्क्रिय कर दिया गया.

यूरेनियम को लेकर तकरार जारी

अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच खबर आई है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी दूसरे देश को नहीं सौंपेगा. ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने यह रिपोर्ट दी है. इसमें सऊदी स्थित अल हदथ की उस रिपोर्ट को खारिज किया गया है जिसमें कहा गया था कि ईरान अपने अत्यधिक एनरिच्ड यूरेनियम को अपने क्षेत्र से हटाने के लिए तैयार है.

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14 बिंदुओं वाले MoU पर बात जारी

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाएई ने सरकारी IRIB टीवी को बताया है कि ईरान और अमेरिका युद्ध को समाप्त करने पर एक MoU को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं. बघाएई ने कहा है कि हमारा इरादा सबसे पहले 14 बिंदुओं वाले एक MoU पर सहमत होना है. 30 से 60 दिनों की अवधि के भीतर एक अंतिम समझौते पर पहुंचा जा सकता है. लेकिन, इस बीच ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहम्मद बाघर ज़ोलघाद्र ने कहा है कि देश को अमेरिका और इजरायल को हराने के लिए एकजुटता की आवश्यकता है.

ट्रंप की ईरान को धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है. उन्होंने सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान को भी ‘अब्राहम समझौते’ (Abraham Accords) में शामिल होने के लिए कहा है. दूसरी तरफ ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में ये भी कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत का नतीजा या तो सभी के लिए एक शानदार समझौता हो सकता है, या नए सिरे से संघर्ष शुरू होने का खतरा पैदा हो सकता है. ट्रंप ने कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो हम वापस युद्ध के मैदान में लौट आएंगे और गोलीबारी शुरू हो जाएगी. लेकिन इस बार यह पहले से कहीं अधिक बड़े और जोरदार पैमाने पर होगी.