खामेनेई के दफन के बीच ईरान-US टकराव ने लिया खतरनाक मोड़, मशहद जाने वाले रास्ते के दो पुलों पर अमेरिकी हमले

ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता के दफन के बीच अमेरिकी हमलों ने हालात और तनावपूर्ण बना दिए हैं. 5 प्रांतों में हुए हमलों में 14 लोगों की मौत और कई घायल हुए हैं.

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5 प्रांतों में हमले... फिर भड़की जंग (image- AI)

ईरान में खामेनेई के दफन के बीच अमेरिका ने 5 प्रांतों में एयरस्ट्राइक की, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई.

ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमले करने की बात कही.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हर हमले का 20 गुना जवाब दिया जाएगा और ईरान के समझौते पर सवाल उठाए.

जवाब दिया जाएगा और ईरान के समझौते पर सवाल उठाए. दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरे मध्य-पूर्व में सुरक्षा और परमाणु संकट की चिंता बढ़ा दी.

अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज हो रहा है. एयरस्ट्राइक, ड्रोन हमलों और ट्रंप के नए बयान ने पूरे पश्चिम एशिया की चिंता बढ़ा दी है. ईरान अपने पूर्व सर्वोच्च नेता को 9 जुलाई को ईरान के मशहद शहर में दफन कर रहा है. इससे पहले ही बुधवार 8 जुलाई से शुरू हुए अमेरिकी हमलों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 78 लोग घायल हुए हैं. अमेरिका ने ईरान में रात भर में 90 ठिकानों पर हमले किए, जबकि उससे एक दिन पहले 80 ठिकानों पर हमले किए थे. ईरानी मीडिया ने बताया कि उत्तर-पूर्वी ईरान के गोलेस्तान प्रांत में एक रेलवे पुल पर बमबारी की गई. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि मशहद जाने वाले रास्ते पर दो पुलों पर हमले किए गए, जहां अयातुल्ला अली खामेनेई को गुरुवार को दफनाया जाना है; उनकी मौत ‘ऑपरेशन रोरिंग लायन’ के पहले दिन हुई थी. ईरानी रिपोर्ट के अनुसार, हमलों के कारण तेहरान और मशहद के बीच ट्रेन सेवा रोक दी गई थी, और क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के लिए तकनीकी और ऑपरेशनल टीमें भेजी गईं. मशहद में ‘अल मयादीन’ के संवाददाता ने दावा किया कि “आक्रामकता के बावजूद, ईरानी लोग खामेनेई के अंतिम संस्कार जुलूस में शामिल होने के लिए आ रहे हैं.” ईरान ने अमेरिकी बमबारी का जवाब खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके दिया. ईरानी सेना के अनुसार, ड्रोनों ने कुवैत में पैट्रियट सिस्टम, बहरीन में अमेरिकी सेना के ईंधन डिपो और कतर में अर्ली-वॉर्निंग साइटों को निशाना बनाया; कतर बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है.

हमले ईरान के पांच प्रांतों में

ians की खबर के मुताबिक, ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ये हमले ईरान के पांच प्रांतों में किए गए. स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता होसैन केरमनपौर ने बताया कि घायलों में से 47 अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं और राहत कार्यों को तेज कर दिया गया है.

ईरानी सेना का पलटवार

इस बीच, ईरानी सेना ने दावा किया कि उसने खाड़ी क्षेत्र स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं. ईरानी सेना के अनुसार, इन हमलों में कुवैत में पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली, कतर में प्रारंभिक चेतावनी (अर्ली वार्निंग) सैटेलाइट एंटीना साइट, और बहरीन में अमेरिकी सेना के ईंधन भंडारण टैंकों को निशाना बनाया गया. सेना का कहना है कि इन अभियानों में विभिन्न प्रकार के बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया.

ईरानी सशस्त्र बलों ने एक बयान में कहा कि वे “अमेरिकी राष्ट्रपति के उद्देश्यों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे” और देश की सुरक्षा तथा इस्लामी क्रांति के आदर्शों की रक्षा के लिए अपने अभियान जारी रखेंगे. हालांकि, ईरान के इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. अमेरिका, बहरीन, कतर और कुवैत की ओर से भी इन कथित ड्रोन हमलों और संभावित नुकसान को लेकर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. अमेरिका ने 8 जुलाई की रात ईरान पर फिर एयरस्ट्राइक की. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने भी दावा किया कि उसने ईरान के करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल-ड्रोन स्टोरेज साइट, सैन्य लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं.

ट्रंप बोले-‘पता नहीं ईरान समझौते का सम्मान करेगा या नहीं’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के नए जवाबी हमलों के बाद ईरान बातचीत करना चाहता है. तुर्किए में नाटो समिट के बाद वाशिंगटन लौटते समय एयर फोर्स वन में मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कमर्शियल जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने जवाब दिया था. ट्रंप ने कहा, “हमने उन पर बहुत कड़ा जवाबी हमला किया. मैं कहता हूं कि अनुपात 20-1 का रहा. वे हर बार हम पर हमला करेंगे, तो हम 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे. हमने बीती रात भी ऐसा ही किया. आज भी हमने कुछ कार्रवाई की, लेकिन वह मुख्य रूप से पिछली रात के जवाब में थी. उन्होंने वास्तव में दो नहीं, बल्कि तीन जहाजों पर हमला किया था. जब उन्होंने हमला किया, तो हमने उससे कहीं अधिक जोरदार जवाब दिया.” राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “मुझे नहीं पता कि वे डील मानेंगे या नहीं; यही समस्या है.”

जब ट्रंप से पूछा गया कि यदि ईरान समझौता करना चाहता है, तो वह वाणिज्यिक जहाजों पर हमला क्यों करेगा, तो उन्होंने कहा, “सच कहूं तो यह सामान्य बात नहीं है. ट्रंप ने कहा कि यह पूरा टकराव ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने पर केंद्रित है. ट्रंप सरकार ने कहा है कि अमेरिका का मकसद ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के साथ ही सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करके तेहरान को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर करना है.