US सुप्रीम कोर्ट में क्यों रद्द हुआ डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ फैसला, क्या इससे जुटाए पैसे अब देशों को करने होंगे वापस?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर सुनवाई को लेकर कहा था कि अगर केस हारे तो देश बर्बाद हो जाएगा. कोर्ट का यह फैसला ट्रंप की आर्थिक नीतियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है. अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ के फैसले को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने इसे गैरकानूनी करार दिया है. इसके साथ ही भारत पर लगा 18% का टैरिफ फिलहाल के लिए इनवैलिड हो गया है. बीते दिनों ट्रंप ने भारत पर लगे 50% टैरिफ को 25% किया था. फिर इसे 18% पर ला दिया था.
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, US के सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस (संसद) को है, राष्ट्रपति को नहीं.” हालांकि, कोर्ट के आदेश से ट्रंप के सभी टैरिफ खत्म नहीं हुए हैं. स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए टैरिफ अलग कानूनों के तहत लगाए गए थे. इसलिए फिलहाल वो बरकरार रहेंगे.
ट्रंप ने कब लगाया था ग्लोबल टैरिफ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2025 में नेशनल सिक्योरिटी हवाला देते हुए दुनिया के कई देशों से आने वाले सामान पर भारी-भरकम टैरिफ (दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर टैक्स) लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को फटकारते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया के हर देश के साथ युद्ध की स्थिति में नहीं है.
2 टाइप की थी टैरिफ
- ट्रंप ने दो तरह का टैरिफ लगाया था. पहला- रेसिप्रोकल टैरिफ. इसमें चीन पर 34% और बाकी दुनिया के लिए 10% बेसलाइन टैरिफ तय किया गया था. कोर्ट के फैसले के बाद ये टैरिफ अमान्य हो गए हैं.
- दूसरा-25% टैरिफ था. ट्रंप ने कनाडा, चीन और मैक्सिको से आने वाले कुछ सामानों पर 25% टैरिफ लगाया था. भारत दूसरी कैटेगरी में शामिल था. डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल नहीं खरीदने की शर्त रखी थी. भारत के इनकार करने पर टैरिफ को 50% कर दिया गया था. बाद में ट्रंप ने इसे दोबारा 25% कर दिया था. हाल ही में US के साथ हुए ट्रेड डील के बाद ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया था. कोर्ट के फैसले ने इस 25% टैरिफ को भी निरस्त कर दिया है.
