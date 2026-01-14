By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अमेरिका का बड़ा फैसला: इन 75 देशों के लिए वीजा प्रोसेसिंग पर रोक, भारत के दुश्मन और दोस्त दोनों पर पड़ेगा असर
अमेरिका ने इमिग्रेशन नीति को और सख्त करते हुए 21 जनवरी से 75 देशों के नागरिकों के लिए वीजा प्रोसेसिंग अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है. नई व्यवस्था के तहत वीजा आवेदन तो स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन स्क्रीनिंग और जांच प्रक्रिया की समीक्षा पूरी होने तक उनकी मंजूरी नहीं दी जाएगी.
अमेरिका ने इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर एक और सख्त कदम उठाते हुए 75 देशों के नागरिकों के लिए वीजा प्रोसेसिंग अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फैसला 21 जनवरी से लागू होगा. इस कदम से पाकिस्तान, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, थाईलैंड और ब्राजील समेत दुनिया के कई अहम देश प्रभावित होंगे. अमेरिकी विदेश विभाग के एक आंतरिक मेमो के हवाले से यह जानकारी सामने आई है.
नई व्यवस्था के तहत अमेरिकी दूतावासों और काउंसुलेट्स में वीजा आवेदन स्वीकार तो किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग और मंजूरी फिलहाल रोक दी जाएगी. काउंसुलर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्क्रीनिंग और वेटिंग प्रक्रिया की समीक्षा पूरी होने तक इन देशों के आवेदनों को खारिज किया जाए. इस रोक की कोई निश्चित समयसीमा फिलहाल तय नहीं की गई है.
अमेरिका की यात्रा लगभग बंद
इस फैसले का असर काफी व्यापक माना जा रहा है, क्योंकि इससे दुनिया के लगभग एक-तिहाई देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका की यात्रा लगभग बंद हो जाएगी. प्रभावित देशों की सूची में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, कैरिबियन और लैटिन अमेरिका के कई देश शामिल हैं. इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, इराक, रूस, सोमालिया, सूडान, सीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, घाना, थाईलैंड और ब्राजील जैसे देश प्रमुख हैं.
यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आव्रजन नीति का हिस्सा माना जा रहा है. ट्रंप प्रशासन पहले भी इमिग्रेशन और वीजा नियमों को सख्त करने के कई फैसले ले चुका है. नवंबर में ट्रंप ने एक बयान में ‘थर्ड वर्ल्ड देशों’ से इमिग्रेशन को स्थायी रूप से रोकने की बात कही थी. यह बयान व्हाइट हाउस के पास हुई एक गोलीबारी की घटना के बाद आया था, जिसमें एक नेशनल गार्ड सदस्य की मौत हो गई थी.
डिपोर्टेशन सुरक्षा भी खत्म
इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने सोमालिया जैसे देशों के नागरिकों को दी जा रही डिपोर्टेशन सुरक्षा भी खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट के अनुसार, सरकार उन संभावित प्रवासियों को अयोग्य ठहराने का अधिकार इस्तेमाल करेगी, जो अमेरिका पर आर्थिक बोझ बन सकते हैं या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर सकते हैं.
गौरतलब है कि अमेरिका पहले से ही दुनिया की सबसे कड़ी वीजा जांच प्रणालियों में से एक अपनाता है. पिछले साल से वीजा अधिकारियों को आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि अमेरिका विरोधी गतिविधियों या विचारधाराओं की पहचान की जा सके. नए फैसले के बाद यह साफ है कि अमेरिका की आव्रजन नीति आने वाले समय में और सख्त हो सकती है.
