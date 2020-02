दोहा: अमेरिका और अफगानिस्तान के आतंकी गुट तालिबान के बीच वर्षो की लंबी वार्ता के बाद शनिवार को कतर की राजधानी दोहा में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए. इस बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि तालिबान से हुआ समझौता तभी कारगर साबित होगा, जब तालिबान पूरी तरह से शांति कायम करने की दिशा में काम करेगा. इस समझौते के साथ ही अमेरिका और अफगान तालिबान ने 18 वर्षीय लंबे रक्तपात को समाप्त करने की पहल पर काम किया है.

द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान के उपनेता और मुख्य वार्ताकार मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात की ओर से शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि अमेरिकी दूत जल्माय खलीलजाद ने वाशिंगटन की ओर से हस्ताक्षर किए. हस्ताक्षर समारोह में अफगान तालिबान व अफगान सरकार के अधिकारियों के साथ ही और अमेरिका, कतर और पाकिस्तान के नेताओं ने भी भाग लिया.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी पाकिस्तान की ओर से दोहा में अमेरिका-तालिबान शांति समझौते पर हस्ताक्षर के गवाह बनें. इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने शामिल रहे. इससे पहले शनिवार को कुरैशी ने दोहा में खलीलजाद से मुलाकात की थी और अमेरिका व तालिबान ने कतर की राजधानी में एक ऐतिहासिक शांति समझौते की तैयारी भी की थी. कुरैशी ने खलीलजाद से मुलाकात के बाद कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को युद्ध-विराम वाले देश के पुनर्निर्माण और विकास में मदद करने की आवश्यकता है.

अमेरिका और तालिबान के बीच हुए शांति समझौते पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान में हिंसा को समाप्त करने और स्थायित्व तथा शांति लाने के लिए सभी अवसरों का समर्थन करना भारत की नीति है.

Ministry of External Affairs: As a contiguous neighbour, India will continue to extend all support to the Govt & people of Afghanistan in realising their aspirations for a peaceful, democratic,& prosperous future where the interest of all sections of Afghan society are protected. https://t.co/eVzEBJqwi0

