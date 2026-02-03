  • Hindi
भारत पर अमेरिकी टैरिफ तो 18 फीसदी हो गया, क्या है पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का हाल?

US Tariffs: भारत अब अपने पड़ोसी देशों की तुलना में अमेरिका को सबसे कम टैरिफ देगा.

Published date india.com Updated: February 3, 2026 7:50 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
(photo credit reuters, for representation only)

US Tariffs: भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है. इसके बाद अमेरिका ने भारत के सामानों पर लगने वाला टैरिफ 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. आइये जानते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन समेत बाकी देशों से ट्रंप कितना टैरिफ वसूल रहे हैं.

भारत के पड़ोसी देशों का हाल

अमेरिका ने चीन पर 34 फीसदी टैरिफ लगाया है. वहीं बांग्लादेश से 20 फीसदी और पाकिस्तान से 19 फीसदी टैरिफ ट्रंप वसूल रहे हैं. इसके अलावा श्रीलंका से 20 प्रतिशत टैरिफ अमेरिका ले रहा है.

सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देश

ब्राजील 50 फीसदी, सीरिया 41 फीसदी, लाओस 40 फीसदी, म्यांमार 40 फीसदी, कनाडा 35 फीसदी, इराक 35 प्रतिशत, सर्बिया 35 फीसदी, लीबिया 30 फीसदी, दक्षिण अफ्रीका 30 फीसदी और मेक्सिको 25 प्रतिशत

कम टैरिफ वाले देश

न्यूजीलैंड 15, नाइजीरिया 15, नार्वे 15, दक्षिण कोरिया 15, तुर्की 15, युगांडा 15, वेनेजुएला 15, जिम्बावे 15, ऑस्ट्रिया 15, बेल्जियम 15, बुल्गारिया 15, क्रोएशिया 15, साइप्रस 15, डेनमार्क 15, फिनलैंड 15, फ्रांस 15, जर्मनी 15, ग्रीस15, हंगरी 15 फीसदी.

भारत पर लग रहा था सबसे ज्यादा टैरिफ

भारत अमेरिका व्यापार समझौते से पहले भारत पर अमेरिका ने कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाया था. इसमें रूसी तेल खरीद के चलते लगाया गया 25 फीसदी पेनाल्टी टैरिफ भी शामिल था.


ट्रंप के दो दावे भारत के लिए चिंता का सबब

भारत अमेरिका ट्रेड डील के बीच ट्रंप ने जो बयान दिया है उसमें भारत के लिए परेशान करने वाली दो बातें हैं. पहला ट्रंप ने कहा है कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा. दूसरा ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ जीरो फीसदी कर देगा. हालांकि भारत की ओर से अभी इन दो बिंदुओं पर अलग से बयान नहीं दिया गया है.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

