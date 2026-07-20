Explainer: होर्मुज छोड़ ईरान के 'दिल' पर वार करने जा रहा अमेरिका, यहां गिरे मिसाइल तो बूंद-बूंद तेल को तरसेगी दुनिया

ईरान का खार्ग आइलैंड दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल रूट में से एक है. ये दक्षिण में बुशेहर तट से लगभग 55 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में स्थित है. इसकी समुद्री गहराई इतनी ज्यादा है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर यहां आसानी से लंगर डाल सकते हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 20, 2026, 4:32 PM IST
Explainer: होर्मुज छोड़ ईरान के 'दिल' पर वार करने जा रहा अमेरिका, यहां गिरे मिसाइल तो बूंद-बूंद तेल को तरसेगी दुनिया
खार्ग ईरान के दक्षिण तट से करीब 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड है. ये आइलैंड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बेहद करीब है. (AI जेनरेटेड)
  • खार्ग से आता है ईरान का 90% कच्चा तेल
  • टोटल स्टोरेज कैपासिटी 3 करोड़ बैरल
  • कुवैत में डिसेलिनेशन प्लांट पर ईरान का हमला
  • होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता घटाने की तैयारी में इराक

इजरायल-अमेरिका और ईरान की जंग खतरनाक मोड़ लेती जा रही है. अमेरिका ने ईरान के साथ सीजफायर तोड़ने के बाद लगातार 9वें दिन एयर स्ट्राइक की. इन हमलों का सीधा असर होर्मुज स्ट्रेट पर पड़ा है. अमेरिका की नाकेबंदी के बाद ईरान ने ये समुद्री रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर रखा है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज के बाद अब ईरान का दिल कहे जाने वाले खार्ग आइलैंड पर ग्राउंड ऑपरेशन करने की धमकी दे दी है. ट्रंप ने कहा कि खार्ग पर जल्द ही ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जाएगा. ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दे डाली है. ईरान ने कहा कि अगर खार्ग पर नजर डाली, तो जिंदा नहीं बचेंगे.

सवाल उठता है कि खार्ग में आखिर क्या है, जो इसे बचाने के लिए ईरान ने बाब-अल-मंदेब रूट को बंद करने और अमेरिका को जिंदा नहीं बचने की चेतावनी दे डाली है. अगर अमेरिका ने खार्ग पर मिसाइल गिराए, तो इससे ईरान को कितना नुकसान होगा? अमेरिका को क्या फायदा है? दुनिया के लिए तेल की सप्लाई पर कितना असर पड़ेगा?

और पढ़ें: होर्मुज छोड़ खार्ग को क्यों हथियाना चाहते हैं ट्रंप? US कर सकता है वेनेजुएला जैसा अटैक? समझिए आज की रात ईरान पर कितनी भारी

ईरान के कंट्रोमें होर्मुज स्ट्रेट और बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट

दुनिया के कुल पेट्रोलियम में से करीब 20% होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है. हर दिन लगभग 1.78 करोड़ बैरल से 2.08 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन इस रूट से जाता है. बाब-अल-मंदेब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है. ये लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है. दुनिया के करीब 12% तेल की सप्लाई यहीं से गुजरती है. जबकि, ईरान जिस आइलैंड से दुनिया को तेल की सप्लाई करता है, उसका नाम है खार्ग.

जिस खार्ग आईलैंड को लेकर इतरा रहा ईरान, उसपर कभी इस छोटे से देश का था कब्जा, अब हड़पने की फिराक में हैं ट्रंप

खार्ग की पोजिशन?

खार्ग ईरान के दक्षिण तट से करीब 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड है. ये आइलैंड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बेहद करीब है. एकमात्र इस जगह पर ही अब तक अमेरिका और इजरायल ने अटैक नहीं किया है. इस आइलैंड पर करीब 3 करोड़ बैरल तेल स्टोर करने की क्षमता है. फिलहाल अनुमान है कि यहां करीब 1.8 करोड़ बैरल तेल स्टोरेज में मौजूद है. ये सामान्य हालात में 10 से 12 दिन के निर्यात के बराबर है.

खार्ग आईलैंड पर पहले किसका था कब्जा?

खार्ग आईलैंड (Kharg Island) पर ईरान से पहले 18वीं शताब्दी के मध्य में डच (Netherlands/Dutch) औपनिवेशिक ताकतों का कब्जा था. 1752-1753 के आसपास डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां एक किला बनाया था. इसे बाद में 1766 में स्थानीय फारसी गवर्नर मीर मुहन्ना ने हराकर डच लोगों को वहां से खदेड़ दिया था. मुख्य रूप से 1753 से 1766 तक फारसी गवर्नर मीर मुहन्ना और डच सेना के बीच लड़ाई चली. मुहन्ना ने डच सेना को हरा दिया और उन्हें खार्ग से खदेड़ दिया. इसके बाद खार्ग पर फारस (ईरान) का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ. 20वीं सदी (रेजा शाह पहलवी के समय) में इस आइलैंड को तेल निर्यात टर्मिनल के रूप में विकसित किया गया.

ईरान इस आइलैंड से कैसे करता है तेल का निर्यात?

ईरान के बड़े तेल क्षेत्र जैसे अहवाज, मरून और गचसरान से पाइपलाइन सीधे खार्ग आइलैंड तक आती हैं. यहां तेल को बड़े स्टोरेज टैंकों में रखा जाता है. फिर टैंकर जहाजों में भरकर दुनिया के अलग-अलग देशों में भेजा जाता है. 15 से 20 फरवरी के बीच तेल निर्यात 30 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा हो गया था, जो सामान्य से लगभग तीन गुना था.

ये बेवकूफी भरा कदम… होर्मुज में जहाजों पर ड्रोन हमले से भड़के ट्रंप, ईरान के दे डाली ये नसीहत

कैसी है खार्ग आइलैंड की सुरक्षा?

खार्ग आइलैंड की सुरक्षा पुरानी हॉक सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी और कोस्टल एंटी-शिप मिसाइलों से होती है. आइलैंड पर मॉडर्न S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती नहीं है. साफ है कि खार्ग ऐसी जगह नहीं है, जहां पहुंचा नहीं जा सकता है. अमेरिका और इजरायल की हवाई ताकत ऐसी है कि अगर वह लोडिंग जेटी पर स्ट्राइक करें, तो एक रात में इसे तबाह कर देंगे. ईरान सरकार का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा. लेकिन, वहां अटैक के ऐसे नतीजे होंगे, जिन्हें खुद अमेरिका और इजरायल तक संभाल नहीं पाएंगे.

क्या खार्ग में अतीत में कभी नहीं हुआ हमला?

नहीं. खार्ग आइलैंड पहले भी कई बार रणनीतिक चर्चा का हिस्सा रहा है. 1979 के ईरान बंधक संकट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को सलाह दी गई थी कि इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. फिर 1980 के दशक में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के समय अमेरिका ने ईरान की कुछ अन्य तेल सुविधाओं पर हमला किया था, लेकिन खार्ग आइलैंड को निशाना नहीं बनाया गया. फिर 2003 में ईरान-इराक वॉर के दौरान इराकी हमलों में इस आइलैंड के तेल टर्मिनल को भारी नुकसान पहुंचा था.

खार्ग को लेकर अमेरिका का प्लान?

वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है कि अगर खार्ग आइलैंड के तेल टर्मिनल को तबाह कर दिया जाए या उस पर कब्जा कर लिया जाए, तो ईरान की सबसे बड़ी इनकम बंद हो सकती है.

खार्ग में अमेरिका ने मिसाइल गिराये तो ईरान को कितना नुकसान?

खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी हमले से ईरान को काफी नुकसान हो सकता है.ये आइलैंड ईरान का प्रमुख तेल निर्यात केंद्र है. यहां से देश का लगभग 90% तेल निर्यात होता है. ऐसे में अगर अमेरिका इस आईलैंड पर कब्जा कर लेता है, तो ईरान की इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचेगा. इससे मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष और बढ़ सकता है.अगर अमेरिका खार्ग आईलैंड पर अटैक करता है, तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा.दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है.ऐसे में अगर इस इलाके में हमला होता है या जहाजों की आवाजाही रुकती है, तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है.

अमेरिका को खार्ग को नुकसान पहुंचाकर कितना फायदा?

ईरान का खार्ग आइलैंड दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल रूट में से एक है.यह आईलैंड ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है. इसे नुकसान पहुंचाकर अमेरिका अपने यहां से तेल की सप्लाई करके कमाई कर सकता है. अमेरिका के कब्जे में अभी वेनेजुएला का तेल भंडार भी है. वेनेजुएला के पास दुनिया का करीब 300 प्लस अरब बैरल ऑयल रिजर्व है. अमेरिका अभी रोजाना 20 मिलियन बैरल से ज्यादा का पेट्रोलियम प्रोडक्शन कर रहा है.

खार्ग पर हमले से दुनिया को क्या नुकसान?

अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर अमेरिका खार्ग (Kharg) आइलैंड के ऑयल टर्मिनल और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा हमला करता है, तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा. वैश्विक तेल बाजार में तुरंत झटका लग सकता है. ईरान के लगभग 90% कच्चे तेल का निर्यात खार्ग आइलैंड से होता है. यह ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट हब है. ईरान इस समय लगभग 15–18 लाख बैरल प्रतिदिन (bpd) तेल निर्यात कर रहा है. अगर खार्ग का ऑयल टर्मिनल लंबे समय के लिए बंद हो जाए, तो इसका अधिकांश निर्यात रुक सकता है.

होर्मुज और खार्ग बंद हो जाए, तो बूंद-बूंद तेल को तरसेगी दुनिया

वहीं, वैश्विक तेल खपत करीब 10–10.5 करोड़ बैरल प्रतिदिन है. ऐसे में ईरान की सप्लाई रुकने से सीधे तौर पर करीब 1.5%–2% वैश्विक सप्लाई प्रभावित हो सकती है, लेकिन असली खतरा इससे बड़ा है. क्योंकि होर्मुज पर पहले से ही सप्लाई बंद है. ऐसे में खार्ग पर कोई भी हमला मौजूदा स्थिति को और भी गंभीर बना सकता है. इससे सिर्फ ईरानी तेल नहीं, बल्कि सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है. इससे तेल की कीमतों में तेज उछाल, वैश्विक महंगाई और एशियाई देशों खासतौर पर भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया पर बड़ा असर पड़ सकता है.

भारत पर क्या असर होगा?

भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है. इसलिए तेल की सप्लाई रुकने से पेट्रोल-डीजल महंगे हो सकते हैं. LPG और एविएशन फ्यूल की लागत बढ़ सकती है. आयात बिल और महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है.

तेल की टेंशन खत्म! भारत ने दोस्त रूस से एक बार में खरीद लिया इतने मिलियन बैरल तेल, जानिये कितने दिन का हो गया काम

अमेरिका से बातचीत के दरवाजे बंद नहीं- ईरानी विदेश मंत्री

हमलों के बीच ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कूटनीति और रक्षा, दोनों रास्तों पर आगे बढ़ता रहेगा. उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध और कूटनीति को एक-दूसरे का विकल्प नहीं मानता.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें EXPLAINERS की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.