ब्रसेल्स (बेल्जियम): संयुक्त राज्य अमेरिका (US) पूर्वी यूरोप (eastern Europe) में नाटो बलों (NATO forces) का समर्थन करने के लिए 3,000 सैनिकों को तैनात करेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति जो. बाइडन (US President Joe Biden) इस हफ्ते नार्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग से करीब 2,000 सैनिक पोलैंड (Poland) और जर्मनी ( Germany) भेज रहे हैं. साथ ही अमेरिका करीब 1,000 सैनिकों की 'इंफैंट्री स्ट्राइकर'(हमलावर पैदल सेना) स्क्वाड्रन को जर्मनी से रोमानिया (Romania) भेज रहा है. बाइडन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह कहा. यूक्रेन की सीमा के नजदीक रूसी सैनिकों के जमावड़े को लेकर रूस के साथ रुकी हुई वार्ता के बीच अमेरिका ने यह कदम उठाया है.

अमेरिका ने पूरे यूरोप में बढ़ती इस आशंका को व्‍यक्‍त किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण करने को आतुर हैं और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के पूर्वी यूरोप में छोटे सदस्य देश इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगली बारी उनकी हो सकती है.

United States to deploy 3,000 troops to support NATO forces in eastern Europe: AFP News Agency

