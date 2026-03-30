  • Hindi
  • World Hindi
  • Us Troops Numbers In Middle East Expand To 50000 Can Invade And Seize Kharg Island In Five Phases

अमेरिका के 50 सैनिकों ने ईरान को घेरा! कैसे पांच चरणों में खार्ग द्वीप पर US मरीन कर सकते हैं कब्जा

US Troops Middle East: द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया कि मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों की कुल मौजूदगी 50,000 से ज्यादा हो गई है.एक महीने के अंदर लगभग 10,000 सैनिकों की बढ़ोतरी हुई है.

Published date india.com Updated: March 30, 2026 2:13 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
अमेरिका के 50 सैनिकों ने ईरान को घेरा! कैसे पांच चरणों में खार्ग द्वीप पर US मरीन कर सकते हैं कब्जा
(photo credit AI, for representation only)

US Troops Middle East: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान को बड़ी धमकी दी और कहा कि वह वह खार्ग द्वीप पर ‘आसानी से’ हमला कर सकते हैं. वह ईरान का तेल भी ले सकते हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी तब दी, जब जब मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 50,000 हो गई है, जो सामान्य से लगभग 10,000 ज्यादा है.

अमेरिका का 5 चरणों वाला प्लान क्या है

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका सबसे पहले खार्ग द्वीप पर लंबी बमबारी करना चाहता है. इसके बाद 31 मरीन यूनिट को खार्ग पर लैंड कराया जाएगा. 82 एयरबोर्न एलीट यूनिट के पैराट्रूपर्स को ईरानी डिफेंस लाइंस से पीछे की ओर लैंड कराया जाएगा.

अमेरिकी सैनिक जल्द से जल्द ऑयल स्टोरेज को अपने नियंत्रण में लेना चाहेंगे. अंतिम चुनौती ईरान के उन सैनिकों से टकराने की होगी जो अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने के लिए खड़े होंगे.

8 हजार सैनिकों वाला ऑपरेशन

इस पूरे आपरेशन में 3000 पैराट्रूपर्स, 2000 मरीन और 3000 बैकअप मरीन की तैनाती की जाएगी. ये मरीन अभी यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस त्रिपोली पर तैनात हैं. इजरायल, यूएई और सऊदी अरब की वायुसेना इस ऑपरेशन में अमेरिका की मदद कर सकती है.

(photo credit AI, for representation only)

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

कहां तैनात हैं अमेरिका के सैनिक

अलजजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर के अल उदीद एयर बेस (Al Udeid Air Base) पर 10 हजार से ज्यादा सैनिक तैनात हैं. वहीं बहरीन में अमेरिकी नौसेना का पांचवां बेड़ा मुख्यालय (NSA Bahrain) है, जहां 9000 रक्षाकर्मी है. कुवैत के अरिफजान, यूएई के अल धाफरा एयर बेस पर अच्छी खासी संख्या में फाइटर जेट और सैनिकों की तैनाती है. इराक का इरबिल एयरबेस में कुर्द, इराकी सैनिकों के साथ अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं.

क्यों नाकाफी है अमेरिका की 50 हजार की फोर्स भी

मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई है. हालांकि, जानकारों का मानना ​​है कि ईरान के साथ जमीनी लड़ाई में यह संख्या काफी नहीं है. एक तो ईरान का जमीनी इलाका काफी विशाल है और यह यह पहाड़ों की ऐसी श्रृंखलाओं से घिरा है जो प्राकृतिक रुकावटों का काम करती हैं. दूसरा, ईरान ने दावा किया है कि उसके 10 लाख से ज्यादा सैनिक अमेरिका का जवाब देने के लिए तैयार हैं.

पुराने ऑपरेशन में लगे थे ज्यादा सैनिक

2023 के गाजा युद्ध के दौरान इजरायल ने तीन लाख से ज़्यादा सैनिकों को जुटाया था, जबकि 2003 में इराक पर हमले के दौरान अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने लगभग ढाई लाख सैनिकों को तैनात किया था.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.