Us Vice President Jd Vance House Attacked Windows Broken

US उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के घर पर हमला, कई खिड़कियां तोड़ी गई... संदिग्ध गिरफ्तार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के समय वैंस परिवार घर पर नहीं था और अधिकारियों को नहीं लगता कि वह व्यक्ति अमेरिकी उपराष्ट्रपति के घर में घुसा था.

Attack on US Vice Presiden House: अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के ओहियो स्थित घर पर हुई एक घटना के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. CNN की रिपोर्ट के अनुसार, घटना के समय वेंस परिवार घर पर नहीं था और अधिकारियों को नहीं लगता कि वह व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के घर में घुसा था.

मौके से मिली तस्वीरों में वाइस प्रेसिडेंट के घर की खिड़कियां टूटी हुई दिख रही हैं, लेकिन इस समय यह साफ नहीं है कि असल में क्या हुआ था. CNN ने एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के हवाले से बताया कि यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि हमलावर जेडी वेंस या उनके परिवार को निशाना बना रहा था या नहीं.