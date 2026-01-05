By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
US उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के घर पर हमला, कई खिड़कियां तोड़ी गई... संदिग्ध गिरफ्तार
रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के समय वैंस परिवार घर पर नहीं था और अधिकारियों को नहीं लगता कि वह व्यक्ति अमेरिकी उपराष्ट्रपति के घर में घुसा था.
Attack on US Vice Presiden House: अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के ओहियो स्थित घर पर हुई एक घटना के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. CNN की रिपोर्ट के अनुसार, घटना के समय वेंस परिवार घर पर नहीं था और अधिकारियों को नहीं लगता कि वह व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के घर में घुसा था.
मौके से मिली तस्वीरों में वाइस प्रेसिडेंट के घर की खिड़कियां टूटी हुई दिख रही हैं, लेकिन इस समय यह साफ नहीं है कि असल में क्या हुआ था. CNN ने एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के हवाले से बताया कि यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि हमलावर जेडी वेंस या उनके परिवार को निशाना बना रहा था या नहीं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें