अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamala Harris) कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित हो गई हैं. कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कमला हैरिस ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है. उपराष्ट्रपति का कार्यालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, कमल हैरिस में कोई लक्षण नहीं है और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. उपराष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कमला हैरिस अपने आवास से काम करना जारी रखेंगी.

US Vice President Kamala Harris has tested positive for COVID-19. She has exhibited no symptoms and will isolate herself and will continue to work from the Vice President's residence: Office of the Vice President

