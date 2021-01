US Vice President Kamla Harris: भारतीय मूल की कमला हैरिस (Kamala Harris) ने बुधवार को अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है. इतना ही नहीं, उनके साथ ही कमला हैरिस के पति डगलस एमहॉफ (Douglas Emhoff) ने भी नया इतिहास बनाया है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस के शपथ ग्रहण करते ही उनके पति डगलस एमहॉफ भी अमेरिका के पहले ‘सेकेंड जेंटलमैन’ (America’s first Second Gentleman) बन गए हैं. Also Read - अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेकर Kamala Harris ने रचा इतिहास

ट्विटर ने बनाया @SecondGentleman अकाउंट

बता दें कि कमला हैरिस के पति डगलस एमहॉफ पहले वह शख्स होंगे जो अमेरिकी सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट @SecondGentleman का इस्तेमाल करेंगे. अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर डगलस ने इसी सप्ताह ये बातें ट्वीट कर बताई थीं. कमला हैरिस के शपथ ग्रहण से पहले ही ट्विटर ने उनके पति डगलस का @SecondGentleman अकाउंट बना दिया था और इस अकाउंट पर सिर्फ एक दिन में 4 लाख फॉलोअर्स जुड़ गए थे.

#WATCH | US: Vice President-elect Kamala Harris and her husband Doug Emhoff greet attendees of the inauguration ceremony at the US Capitol. pic.twitter.com/byNRr29I4F — ANI (@ANI) January 20, 2021

डगलस ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन आज हम जहां हैं वहां कभी नहीं होते अगर, हमें परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों का समर्थन ना मिला होता, हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद और हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे.’

भारत में कमला हैरिस के पैतृक गांव में मना जश्न

कमला हैरिस के शपथ ग्रहण के बाद सोशल मीडिया पर तमिलनाडु से एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने का जश्न मना रहे हैं. यह वीडियो कमला हैरिस की मां के पैतृक गांव थुलेसेंद्रपुरम का है. वीडियो में कुछ लोग टीवी पर लाइव कमला हैरिस के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम देख रहे हैं, इस दौरान लोगों के हाथ में कमला के पोस्टर भी दिखाई दिए.