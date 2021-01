Donald Trump, Mike Penc, US, us capitol violence, अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने के 25 वें संशोधन को खारिज कर दिया है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि पेंस ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी को लिखे पत्र में 25 वें संशोधन को लागू करने पर विरोध किया है. इस महाभियोग प्रस्ताव में निवर्तमान राष्ट्रपति पर अपने कदमों के जरिए 6 जनवरी को ”राजद्रोह के लिए उकसाने” का आरोप लगाया गया है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के समक्ष सोमवार को यह 25 वें संशोधन के संवैधानिक अधिकार के तहत राष्‍ट्रपति ट्रंप को हटाने का प्रस्ताव हाउस में आया था. Also Read - Rolls Royce Phantom: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की रोल्स रॉयस फैंटम के लिए बोली लगाएगा यह भारतीय, जानें- कौन हैं वो शख्स

ट्रंप को हटाने वाली प्रस्‍ताव में कहा गया है कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को कैपिटल बिल्डिंग (संसद परिसर) की घेराबंदी के लिए तब उकसाया, जब वहां इलेक्टोरल कॉलेज के मतों की गिनती चल रही थी और लोगों के धावा बोलने की वजह से यह प्रक्रिया बाधित हुई. इस घटना में एक पुलिस अधिकारी समेत पांच लोगों की मौत हो गई.

US Vice President Mike Pence said in a letter to House of Representatives Speaker Nancy Pelosi that he is opposed to invoking the 25th Amendment to remove President Donald Trump from office: Reuters

(File photos) pic.twitter.com/HQl3FCrZyG

— ANI (@ANI) January 13, 2021