डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने का नहीं कोई मलाल, बोले- उसकी यही चाहत मैं हो जाऊं सत्ता से बाहर

ट्रंप ने कहा कि मेरी डिक्शनरी में 'पछतावा' (मलाल) शब्द नहीं है. अगल मुझे फिर से ऐसा करना पड़ता तो मैं वही करता, जैसा मैंने अभी किया.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप @ANI

अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं है कि उन्होंने पश्चिम एशिया में इस देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा. हालांकि अमेरिका को अभी तक इस युद्ध में पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली है और ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका में ही विरोध भी हो रहा है.

अमेरिका को ईरान के खिलाफ यह युद्ध काफी महंगा भी पड़ रहा है, जिससे उस पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है और अमेरिकी हथियारों के डिपो भी खाली होने लगे हैं. इन सबके बावजूद ट्रंप अपने इस फैसले को सही मानते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उन्हें फिर से ऐसा करना पड़ा तो वह बिल्कुल उसी तरह करेंगे.

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत कभी नहीं देगा. इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता, तो वह इजराइल और मध्य पूर्व को ‘मिटा’ देता. ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ये बातें कहीं.

पछतावे के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘मैं पछतावा शब्द में भरोसा नहीं करता. आप हमेशा खुद पर थोड़ा सवाल उठा सकते हैं. और कुछ लोगों ने मुझसे यह पूछा भी है. अगर मुझे इसे फिर से करना पड़ा, तो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा मैंने किया था. मैंने उनकी परमाणु क्षमता को खत्म कर दिया.’

इस इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा, ‘वे (ईरान) मुझे बाहर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डेमोक्रेट्स उन्हें मूल रूप से एक परमाणु हथियार हासिल करने देंगे, लेकिन उनके पास परमाणु हथियार कभी नहीं होगा.’

डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, ‘मान लीजिए कि सब कुछ सामान्य चल रहा होता और अचानक ईरान के पास एक परमाणु हथियार आ जाता. वे इसका इस्तेमाल करते. वे सनकी हैं. मैं उनसे निपटता हूं और वे इसका इस्तेमाल करते. वे इजराइल को मिटा चुके होते. वे मध्य पूर्व को मिटा चुके होते. और वे हमारे कुछ शहरों को निशाना बनाना शुरू कर देते.’