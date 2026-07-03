ईरान के बड़े नेताओं को मारना चाहता है इजरायल, अमेरिका ने ईरान को किया अलर्ट- शांति वार्ता को भंग करने का था प्लान

अमेरिकी मीडिया ने यह बड़ा दावा किया है कि अप्रैल में जब अमेरिका-ईरान शांति वार्ता की टेबल पर आने की तैयारी में थे, तब इजरायल ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची और संसद स्पीकर गलीबाफ की हत्या की योजना बनाई थी.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 3, 2026, 8:44 AM IST
Iran vs USA
ईरान-अमेरिका की शांति वार्ता (प्रतीकात्मक तस्वीर @AI से)

अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध के दौरान जब अप्रैल में दोनों ही पक्ष मतभेदों को बातचीत से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे तो इजरायल यह नहीं चाहता था. इस युद्ध में इजरायल भी अमेरिका के साथ था और वह भी ईरान पर हमले कर रहा था. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को लंबा खींचने के मूड में नहीं थे क्योंकि वह अपने घर में भी कई तरह के दबावों में घिर रहे थे और अमेरिका को इस युद्ध में बहुत खर्चा भी उठाना पड़ रहा था. इस बीच अप्रैल की शुरुआत में ईरान और अमेरिका बातचीत के राजी हो रहे थे तो इजरायल इसके खिलाफ था.

खबरें हैं कि इजरायल ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेरी गालिबाफ की हत्या करना चाहता था. समय रहते अमेरिका को इसकी भनक लग गई और उसने पश्चिम एशियाई देशों को इसकी जानकारी देकर ईरान को अलर्ट किया था. अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिका के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया है.

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अमेरिका ने बैकडोर से जो शांति वार्ता के दरवाजे खोले हुए थे. उसमें अप्रैल की शुरुआत में ही ईरान की ओर से सीनियर नेता विदेश मंत्री अब्बास अरागची और उसकी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेरी गालिबाफ वार्ताकारों के रूप में सामने आए थे. इजरायल इन दोनों की हत्या कर इस वार्ता को पटरी से उतारना चाहता था, जिस पर अमेरिका चिंतित थे.

इजरायल इस युद्ध की शुरुआत से ही ईरान के शीर्ष नेतृत्व और बड़े अधिकारियों को मारने की रणनीति पर काम कर रहा था. इससे वॉशिंग्टन को डर था कि इन दो नेताओं के खिलाफ इजरायल ने कुछ भी गलत कदम उठाया तो यह वार्ता की राह को बिगाड़ देगा.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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