Russia Ukraine war, वॉशिंगटन: अमेरिका (United States) रूस के हमले (Russia Ukraine Attack) के कारण यूक्रेन से पलायन करने वाले 35 लाख लोगों में से एक लाख तक शरणार्थियों को अपने देश में पनाह देगा. यह घोषणा आज गुरुवार को व्हाइट हाउस ने की है. व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा, आज संयुक्त राज्य अमेरिका शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम सहित कानूनी रास्तों की पूरी श्रृंखला के माध्यम से रूस की आक्रामकता से भाग रहे 1,00,000 यूक्रेनियन और अन्य लोगों का स्वागत करने की योजना की घोषणा कर रहा है.

व्हाइट हाउस ने घोषणा करते हुए कहा, आज अमेरिका घोषणा कर रहा है कि हम आने वाले महीनों में खाद्य असुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि सहित यूक्रेन में रूस के युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए मानवीय सहायता के लिए 1 बिलियन डॉलर से अधिक की नई राशि देने करने के लिए तैयार हैं.

This funding will provide food, shelter, clean water, medical supplies, and other forms of assistance. We are also announcing an additional $320 million in democracy and human rights funding to Ukraine and its neighbors: White House

