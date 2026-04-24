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Us Will Protect Saudi Arabia From Iranian Attacks Ukrainian Sky Map System Deployed At Prince Sultan Air Base

ईरान के हमलों से सऊदी अरब को ऐसे बचाएगा अमेरिका! प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर तैनात किया ये नया हथियार

पैट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम को हर जगह नहीं तैनात किया जा सकता. इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने 'स्काई मैप' एंटी ड्रोन सिस्टम प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर तैनात किया है.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Ukrainian anti-drone technology: अमेरिका और इजरायल के साथ हुए युद्ध के दौरान ईरान ने खाड़ी देशों को भी निशाना बनाया. ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से सऊदी अरब जैसे अमेरिका के करीबी सहयोगियों के अहम ठिकानों पर हमले किए. अब जब युद्धविराम लागू है तब अमेरिका ने ईरान के बार-बार होने वाले हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब के एक अहम एयर बेस पर यूक्रेन की एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी तैनात की है.

क्या है नया सुरक्षा कवच?

युद्ध के दौरान खाड़ी देश ईरान के ड्रोन हमलों के आगे असहाय नजर आए. सऊदी अरब में अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है लेकिन, सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए इसका इस्तेमाल बेहद महंगा है. इसके अलावा पैट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम को हर जगह नहीं तैनात किया जा सकता. इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने

‘स्काई मैप’ एंटी ड्रोन सिस्टम प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर तैनात किया है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी कर्मियों को ट्रेनिंग देने के लिए यूक्रेन के विशेषज्ञ भी भेजे गए हैं. ‘स्काई मैप’ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपनी लड़ाई में बड़े पैमाने पर किया है. रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ईरानी शाहिद ड्रोन के रूसी वर्जन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है. इसलिए यूक्रेन को इनसे निपटने का तरीका भी मालूम है.

प्रिंस सुल्तान एयर बेस क्यों अहम है?

सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस अमेरिका का खाड़ी में एक अहम सैन्य अड्डा भी है. ये बेस रान से लगभग 400 मील दूर स्थित है. यहां युद्ध के दौरान ईरान ने कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए. इसी बेस पर तैनात अमेरिका के 5 टैंकर एक ईरानी हमले में तबाह हो गए. प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर हुए ईरानी हमले में एक अमेरिकी सैनिक की भी मौत हुई है. अब यूक्रेन के युद्ध के मैदान में परखे हुए ड्रोन-रोधी क्षमताओं का उपयोग अमेरिका द्वारा पश्चिम एशिया में किया जा रहा है.

स्काई मैप क्या है और कैसे काम करता है?

स्काई मैप एक कमांड-एंड-कंट्रोल प्लेटफॉर्म है जिसे हवाई खतरों, खासकर ड्रोन का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है. यह एक इंटीग्रेटेड डिजिटल इंटरफ़ेस के तौर पर काम करता है. यह रडार, सेंसर और लाइव वीडियो फ़ीड जैसे कई सोर्स से इनपुट को मिलाकर ऑपरेटरों को रियल-टाइम ऑपरेशनल पिक्चर दिखाता है. ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए इस प्रणाली को बड़े पैमाने पर यूक्रेन में तैनात किया गया है. स्काई मैप आने वाले खतरों की तेजी से पहचान करने में सक्षम है.

स्काई मैप को यूक्रेनी रक्षा कंपनी Sky Fortress ने विकसित किया है. यूक्रेन की सेना से जुड़े इंजीनियरों ने साल 2022 में इसकी स्थापना की थी. यूक्रेन भर में 10,000 से ज्यादा ऐसे सेंसर का एक नेटवर्क लगाया गया है ताकि, रूस की ओर से आने वाले ड्रोन हमलों का पता लगाने की क्षमता को बेहतर बनाया जा सके.

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