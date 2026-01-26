Hindi World Hindi

इस देश में भयानक तूफान और बर्फबारी से मचा हाहाकार, 18 करोड़ लोग प्रभावित! हवाई सेवाएं ठप

भीषण बर्फबारी और जानलेवा ठंड ने इस पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. विशेष रूप से हवाई यातायात पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा है. अब तक 13,500 से अधिक उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं, जिससे लाखों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं.

US News: अमेरिका में आए विनाशकारी शीतकालीन तूफान ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. भीषण बर्फबारी और हाड़ कंपा देने वाली ठंड के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है. आलम यह है कि यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई है, जिससे लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं.

राष्ट्रीय मौसम सेवा की रिपोर्ट के अनुसार, इस तूफान का असर इतना व्यापक है कि अमेरिका की करीब 18 करोड़ की आबादी इसकी चपेट में आ सकती है. यह आंकड़ा देश की कुल जनसंख्या के आधे से भी अधिक है.

इन शहरों में तूफान का ज्यादा असर

तूफान का असर दक्षिण के पर्वतीय इलाकों से लेकर उत्तर-पूर्व के बोस्टन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन तक देखा जा रहा है. मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कई शहरों में 1 से 2 फीट तक बर्फ जमा हो सकती है, जिससे सड़कों पर चलना नामुमकिन हो जाएगा.

13,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द

हवाई यात्रा के लिहाज से यह रविवार अमेरिका के इतिहास के सबसे बुरे दिनों में से एक साबित हुआ. फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, अब तक 13,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं. एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स को एक साथ कैंसिल करना पड़ा है.

वाशिंगटन के रॉनल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट की स्थिति सबसे गंभीर रही, जहां लगभग 97 प्रतिशत उड़ानें रद्द कर दी गईं. अटलांटा, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया जैसे व्यस्त हवाई अड्डों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है.

हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे

इस प्राकृतिक आपदा ने अमेरिका की सभी बड़ी एयरलाइनों को घुटनों पर ला दिया है. अमेरिकन एयरलाइंस सबसे ज्यादा प्रभावित रही, जिसने करीब 1,400 उड़ानें कैंसिल कीं. डेल्टा और साउथवेस्ट को भी अपनी 1,000-1,000 से अधिक उड़ानें रोकनी पड़ीं.

यूनाइटेड और जेटब्लू की भी औसतन 60 से 70 प्रतिशत उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं और एयरलाइंस ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में यह संकट और गहरा सकता है.

सड़क और रेल यातायात पर भी ब्रेक

सिर्फ आसमान ही नहीं, बल्कि जमीन पर भी स्थिति काफी नाजुक है. सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ गई है, जिससे गाड़ियां फिसल रही हैं. प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, वे घरों से बाहर न निकलें. बिजली गुल होने की समस्याओं के कारण कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है और हीटिंग सिस्टम फेल होने का डर बना हुआ है. यह शीतकालीन तूफान अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है.