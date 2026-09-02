डोनाल्ड ट्रंप बोले- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फिर किए ताबड़तोड़ हमले, ईरान ने भी चेताया- पछताना पड़ेगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सी-माइन्स बिछाने की कोशिश कर रहा था, जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया.

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IRGC पर अमेरिका के ताजा हमले @AIसे

डोनाल्ड ट्रंप बोले- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सी-माइन्स बिछा रहा था IRGC

अमेरिका ने बड़े और शक्तिशाली हमले कर उसके प्लान को किया ध्वस्त

ईरान ने भी की जवाबी कार्रवाई दागी मिसाइलें, USA का दावा सभी को मार गिराया

IRGC बोला- अमेरिका को इन हमलों के लिए पछताना होगा

अमेरिका और ईरान में जंग थमने का नाम नहीं ले रही है. दोनों देशों को लड़ते हुए 6 महीने बीत चुके हैं और अभी तक शांति का कोई रास्ता नहीं निकला है. इस बीच अमेरिका ने मंगलवार की शाम (ईरान के समयानुसार) उस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं. इन हमलों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर बताया कि ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सी-माइन्स बिछाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे अमेरिका ने कामयाबी के साथ रोक दिया है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सी-माइन्स बिछा रहा था ईरान

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ईरानी टारगेट के खिलाफ ताजा हमले किए गए. उन्होंने इन हमलों को बड़ा और शक्तिशाली बताया. ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ‘जब हम यह बात कर रहे हैं, ठीक इसी समय यूनाइटेड स्टेट (अमेरिका) स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ईरानी ठिकानों पर हमले कर रहा है. ये हमले बड़े और शक्तिशाली हैं. और यह ईरानियों द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (जलडमरूमध्य) में समुद्री बारूदी सुरंगें (सी-माइन्स) बिछाने की असफल कोशिश- जिसमें फिलहाल कोई सी-माइन्स नहीं है (उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया है या विस्फोट करके नष्ट कर दिया गया है!)’ ट्रंप का यह पोस्ट भारतीय समयानुसार मंगलवार रात के समय में आया था.

ईरान ने भी किया जवाबी हमला

ट्रंप ने इस पोस्ट में आगे बताया, ‘ईरान ने भी 8 मिसाइले जॉर्डन में हमारे सैन्य अड्डे पर आठ मिसाइलें दागी थीं, जिन्हें हमने सफलतापूर्वक मार गिराया गया.’ उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए लिखा, ‘यदि ईरान जैसा असफल राष्ट्र इस बेहद तर्कसंगत/उचित हमले का बदला लेता है, तो उन पर इससे भी अधिक भीषण और उच्च स्तर पर हमला किया जाएगा, लेकिन वह सबमें सबसे बड़ा हमला नहीं होगा, वह हमला अभी तैयार खड़ा है और जब वह समाप्त होगा, तो ईरान के इस्लामिक गणराज्य का बहुत कम ही हिस्सा बचेगा!’

Today at 12 p.m. ET, U.S. forces began striking Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets in Iran. The strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members deployed to the region. — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 1, 2026

CENTCOM ने भी बताया

ट्रंप के अलावा अमेरिका की सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम या CENTCOM) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘आज दोपहर 12 बजे (ईस्टर्न टाइम) पर अमेरिकी बलों ने ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के ठिकानों पर हमला शुरू किया. ये हमले होर्मुज स्ट्रेट में वाणिज्यिक शिपिंग और क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ IRGC द्वारा हाल में किए गए हमलों के प्रयासों के बाद किए गए हैं.’

IRGC बोला- पछताएगा अमेरिका

इसके बाद IRGC के प्रवक्ता सरदार मोहेबी ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका को ईरान पर अपने ताजा हमले के लिए पछताना पड़ेगा और उसे कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा. खबर है कि CENTCOM ने उस पर रात भर हमले किए हैं और दक्षिण ईरान के सिरिक से खबर है कि एक अमेरिका मिसाइल यहां एक शादी समारोह में जा घुसी, जहां एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि शादी में आए 50 के करीब अन्य अतिथि घायल हैं. ईरान की ओर से भी बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं.