USA vs IRAN: डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी- परमाणु ठिकाने पर करेंगे बड़ा हमला, बोले- वे बिल्कुल भरोसे लायक नहीं

सीजफायर भंग होने के बाद ईरान और अमेरिका में संघर्ष लगातार गंभीर होता जा रहा है. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु केंद्र पर हमला करने के संकेत दिए हैं.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 14, 2026, 9:22 AM IST
Donald Trump US President
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो: Xinhua से IANS द्वारा)
  • डोनाल्ड ट्रंप ने रेडियो इंटरव्यू में कही, ईरान के परमाणु केंद्र पर हमले की बात
  • ईरान के पिकएक्स माउंटेन पर हमले की तैयारी में अमेरिका
  • कई खूफिया रिपोर्ट्स में दावा ईरान ने यहां छिपाकर रखा है संवर्धित यूरेनियम
  • ट्रंप बोले- समझौता करना और उसे तोड़ना ईरान की आदत, वे लोग भरोसे लायक नहीं

ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर भंग होने के बाद फिर से छिड़ी लड़ाई गंभीर होती जा रही है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को ब्लॉक कर दिया है. इस बीच वह यहां से गुजरने वाले जहाजों पर मिसाइलों से हमला बोल रहा है. अमेरिका ईरान में लगातार एयरस्ट्राइक रहा है और ईरान भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने में पीछे नहीं हैं.

परमाणु ठिकाने पर हमला बोलेगा अमेरिका

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने चेतावनी देते हुए है कहा कि अमेरिकी अपने मिलिट्री एक्शन में ईरान के एक और परमाणु ठिकाने पर हमला बोलने की तैयारी में है. उन्होंने कहा कि अमेरिका पिकएक्स माउंटेन (कुह-ए-कोलांग गज-ला) पर मौजूद परमाणु ठिकाने पर हमला बोलने की तैयारी में है. इस पर उसकी कड़ी नजर है और यह अमेरिका की सूची में है.

और पढ़ें: ईरान के मिसाइल हमले में भारतीय की मौत, 8 जख्मी- UAE के ऑयल टैंकर पर किया था हमला

बता दें ईरान द्वारा संवर्धित यूरेनियम के गुप्त स्टॉक को इसी (पिकएक्स माउंटेन) सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की खुफिया रिपोर्ट्स हैं और अमेरिका अपने खूफिया तंत्र के जरिए इस पर निगरानी बनाए हुए है. ट्रंप ने यह टिप्पणी कंजरवेटिव रेडियो पर दिए इंटरव्यू के दौरान की. ट्रंप के इस इंटरव्यू की मेजबानी ह्यूज हेविट (Huge Hewitt) कर रहे थे.

इस दौरान जब ईरान पर अमेरिकी के मिलिट्री हमलों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने यह बात कही. इस दौरान ट्रंप ने कहा कि वे ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने नहीं देंगे. जब उनसे यह पूछा गया कि ईरान के साथ भविष्य में होने वाले किसी समझौते के तहत ‘पिकएक्स माउंटेन’ पर हो रही गतिविधियों की निगरानी के लिए क्या इंटरनेशनल इंस्पेक्टर की जरूरत होगी. इस पर उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले से ही उस पर कड़ी निगरानी रख रहा है.

उन्होंने कहा, ‘वे ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी उन पर आंखें हैं, आपको पता ही है… अंतरिक्ष की ताकत और बाकी जो भी कुछ है, हम पर कई सारी आंखें बिछाए हैं. लेकिन पिकएक्स पर हमला संभव है, जिस पर ठीक सामने से एक बड़ा शॉट मारा जा सके.’ उन्होंने कहा कि सैन्य योजना बनाने वाले इस जगह को करीब से देख रहे हैं.

ट्रंप ने कहा, ‘नहीं, यह हमारी लिस्ट में है और हम पर करीब से नजर बनाए हुए हैं. हमने वहां कोई गतिविधि नहीं देखी है. वे अपनी परमाणु स्थिति के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं. जब भी हम इसके बारे में सुनते हैं तो इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं. इसलिए उन्हें इस बात करने पर पसंद नहीं हैं. लेकिन हम जल्दी ही पिकएक्स पर हमला करके देखेंगे.’

इसके साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर यह आरोप लगाया कि जैसे ही समझौता होने वाला था तो ईरान ने बातचीत छोड़ दी. उन्होंने कहा, ‘हमारा समझौता हो गया था, जहां हमने सबकुछ जीत लिया था और उन्होंने यह समझौता तोड़ दिया. आप कह सकते हैं कि वे समझौता करते हैं और सोचते हैं कि डील (समझौता) तोड़ने के लिए ही बने हैं. वे बहुत ही गैर-भरोसेमंद हैं.’

इस इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान के नेताओं को ‘बेहद कठोर और सनकी’ करार दिया. उन्होंने कहा कि अगर तेहरान परमाणु हथियार बनाने में कामयाब हो गया, तो वह उसका इस्तेमाल करेगा. उन्होंने कहा, ‘अगर उनके पास परमाणु हथियार आ गया, तो वह एक ही दिन में उसका इस्तेमाल कर देंगे.’

इस बीच ईरान ने अमेरिका के सामने पिघलने के कोई संकेत नहीं दिए हैं. वह लगातार होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा बरकरार रखने का दावा कर रहा है. उसने कहा कि हम शुरुआत से ही इस क्षेत्र के संरक्षक रहे हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे. ट्रंप ने सोमवार को होर्मुज स्ट्रेट पर सुरक्षा के लिए 20 फीसदी टोल की बात कही थी. इस पर ईरान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 20 फीसदी बहुत ज्यादा है और यहां से गुजरने वाले जहाजों को यह टोल अमेरिका को नहीं बल्कि हमें देना चाहिए और हम इस पर निष्पक्ष रहेंगे.

(इनपुट्स- IANS से)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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