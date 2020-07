Chinese Apps Ban In USA: भारत में 59 चीनी ऐप्स के बैन होने के बाद चीन की कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है. इन ऐप्स में मशहूर ऐप टिकटॉक को भी बैन कर दिया गया है. इस बीच अब अमेरिका भी चीन पर चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन करने की तैयारी में जुट चुका है. अगर अमेरिका ऐसा करता है तो चीन के लिए यह एक बड़ा झटका होगा. इस बाबत अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ (Mike Pompeo) ने बयान भी जारी किया. Also Read - Effect of TikTok Ban in India: भारत में TikTok बैन से चाइनीज कंपनी को बड़ा झटका, करीब 6 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान

माइक पॉम्पिओ ने कहा- संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कई चीनी सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाने की तैयारी में है और वह ऐसा निश्चित तौर पर करेगा. इन ऐप्स में TikTok भी शामिल है. बता दें कि फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में माइक पॉम्पिओ ने कहा था कि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह सब (ऐप संबंधित) नहीं दिखाना चाहता लेकिन कुछ ऐसा है जिसपर हम विचार कर रहे हैं. Also Read - TikTok सहित 59 चीनी एप गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए, अब नहीं कर पाएंगे डाउनलोड

बता दें कि बीते दिनों भारत में IT एक्ट की धारा 69A के तहत टिकटॉक सहित कई अन्य 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया था. इसके बाद चीन की कई कंपनियों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा है. बता दें कि चीन सरकार के कानून के हिसाब से अगर चीनी सरकार किसी भी कंपनी से डाटा की मांग करती है तो चीनी कंपनियों को चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हों, उन्हें चीनी सरकार को डाटा देना ही पड़ता है.