USS Abraham Lincoln: वो जहाज जिसकी कीमत भारत के पड़ोसी देश की GDP से 5 गुना है अधिक, रोज का खर्च करोड़ों में
USS Abraham Lincoln: USS अब्राहम लिंकन को बनाने में कुल 16 अरब डॉलर का खर्च आया था.
USS Abraham Lincoln: भारत को पड़ोसी देश भूटान एक छोटा खुशहाल देश है. पर क्या आपको मालूम है कि अमेरिका के पास एक ऐसा जहाज है जिसकी कुल कीमत भूटान की जीडीपी से पांच गुना ज्यादा है. आइये जानते हैं अमेरिका के इस विशाल जहाज के बारे में.
कौन सा है ये जहाज
यह जहाज अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन है. यह एक एक न्यूक्लियर-पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है. जहाज को दो A4W न्यूक्लियर रिएक्टर पावर देते हैं.
कीतनी है कीमत
USS अब्राहम लिंकन की कुल कीमत 16 बिलियन डॉलर यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है.
कई अन्य छोटे देशों की जीडीपी से भी महंगा
अमेरिकी नेवा का यह जहाज ने मालदीव, फिजी जैसे देशों की पूरी GDP से ज्यादा कीमती है.
तैरता किला
USS अब्राहम लिंकन (CVN-72) एक निमित्ज़-क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो अब तक बनाए गए सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है.
खासियतें
यह 330 मीटर से ज्यादा लंबा है और इसका वजन लगभग 100,000 टन है. यह जहाज परमाणु ऊर्जा से चलता है इसलिए 20 साल तक इसे रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. इस स्टील के विशाल जहाज़ को बनाने में 1980 के दशक के आखिर में लगभग 4.5 बिलियन डॉलर का खर्च आया था. आज महंगाई के हिसाब से देखें तो सिर्फ इसका ढांचा ही 11 बिलियन से ज्यादा कीमत का है. वहीं इस पर तैनात जहाज इसकी कीमत में 4 से 5 बिलियन और जोड़ देते हैं.
छोटे देशों की जीडीपी
मालदीव की पूरी GDP 7.5 बिलियन डॉलर है. वहीं फिजी का एक साल का आर्थिक उत्पादन लगभग $6.3 बिलियन है. वहीं भूटान की जीडीपी करीब 3.1 बिलियन है डॉलर है. इस विशाल जहाज को चलाने में रोज 21 करोड़ रुपये का खर्च आता है.
