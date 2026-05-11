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अगले 84 दिन तक इस शहर में नहीं होगा सूर्यास्त, क्या है वजह?
Midnight Sun: आर्कटिक के दूरदराज के शहर उत्कियागविक में, सूरज का डूबना अगले कुछ महीने के लिए बंद हो गया है.
Midnight Sun:अमेरिका के एक शहर में लगभग अगले 84 दिन तक सूर्य नहीं उगेगा. इस शहर का नाम है, उत्कियागविक (Utqiagvik). यह अमेरिका का सबसे उत्तरी शहर है और अलास्का में स्थित है.
इंडियाटुडे में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, उत्कियागविक के निवासियों ने शनिवार को इस मौसम का अपना आखिरी सूर्यास्त देखा. सूरज स्थानीय समय के अनुसार सुबह 2:57 बजे फिर से उगा और अब 2 अगस्त तक क्षितिज के ऊपर ही रहेगा. यानी यहां सूरज के न डूबने का 84 दिनों का वह दौर शुरू हो गया है, जिसे “आधी रात का सूरज” (Midnight Sun) कहा जाता है.
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क्या होता है मिड नाइट सन
“आधी रात का सूरज” यानी मिडनाइट सन एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी के ध्रुवों के करीब के क्षेत्रों में देखी जाती है. इसे पोलर डे भी कहते हैं, जिसमें दिन के 24 घंटे सूर्य की रोशनी चमकती रहती है. नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और रूस जैसे उत्तरी देशों में मई से जुलाई तक यह घटना होती है. इसे धरती का सबसे मुश्किल दिन रात का चक्र माना जाता है.
सर्दियों के दौरान इसका ठीक उल्टा होता है, जब सूरज 60 दिनों से अधिक समय के लिए पूरी तरह से गायब हो जाता है. इस घटना को “ध्रुवीय रात” (polar night) कहा जाता है.
क्यों होती है ये घटना
यह घटना पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और सूरज के चारों ओर उसकी कक्षा के कारण होती है. इस झुकाव के कारण पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों को पूरे वर्ष अलग-अलग मात्रा में सूरज की रोशनी मिलती है.
उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों के महीनों के दौरान, उत्तरी ध्रुव सूरज की ओर झुक जाता है. इससे आर्कटिक वृत्त के ऊपर के क्षेत्र लगातार प्रकाशित रहते हैं. यहां सूरज कभी भी क्षितिज के इतना नीचे नहीं डूबता कि वह अस्त हो जाए. सूर्य आसमान में एक उथले कोण पर चक्कर लगाता रहता है, जिससे आधी रात को भी दिन जैसी रोशनी बनी रहती है.
इसके विपरीत, सर्दियों के दौरान, उत्तरी गोलार्ध सूरज से दूर झुक जाता है. Utqiagvik जैसे इलाके हफ़्तों तक अंधेरे में डूबे रहते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी सीधे उन तक नहीं पहुंच पाती.
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