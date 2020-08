Covid-19 Vaccine News Today 28 August 2020: अमेरिका में कोरोना वायरस वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कंवेंशन में कहा कि अमेरिका ने तीन अलग-अलग वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है. हम इनका उत्पादन एडवांस में कर रहे हैं, ताकि ट्रायल सफल रहने पर इनका पर्याप्त डोज उपलब्ध हो सके. उन्होंने कहा कि इस साल हमारे पास सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा. इसके साथ ही हम वायरस पर विजय हासिल कर लेंगे. Also Read - 50 सालों के क्रिकेट इतिहास में सबसे प्रेरणदायक कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी: ग्रैग चैपल

We have three different vaccines in the final trial stage. We are producing them in advance so that many doses are available. We'll have a safe & effective vaccine this year. Together, we will crush the virus: US President Donald Trump at Republican National Convention pic.twitter.com/lyxMztUDZ1

— ANI (@ANI) August 28, 2020