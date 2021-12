जिनेवा : कोरोना (Coronavirus) का नया वेरिएंट Omicron बेहद संक्रामक है और पूरी दुनिया इसकी जद में आ चुकी है. कई देशों में तो प्रतिदिन एक लाख और दो लाख से भी ज्यादा कोविड19 (Covid19) के केस दर्ज किए जा रहे हैं. भारत (Omicron in India) में भी दिल्ली (Omicron in Delhi) और मुंबई (Omicron in Mumbai) सहित कई शहरों और राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इनमें Omicron संक्रमण के मामले भी हैं. बढ़ते मामलों को देखकर हर कोई देश में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) आने को लेकर सशंकित है. वैक्सीन ले चुके और नहीं लेने वाले सभी Omicron वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं. इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की तरफ से एक राहत देने वाली खबर आई है. WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉ. सौम्या स्वामीनाथन (Dr Soumya Swaminathan) का कहना है कि भले ही दुनियाभर के कई देशों में संक्रमितों की संख्या में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही हो, लेकिन अब भी गंभीर मामलों में वैसी बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है. इसलिए कहा जा सकता है कि कोरोना से लड़ने के लिए जो वैक्सीन (Corona Vaccines) उपलब्ध हैं, वह अब भी सुरक्षा प्रदान कर रही हैं.Also Read - WHO ने 'ओमिक्रॉन' और 'डेल्टा' वेरिएंट के खतरों के बीच कोरोना संक्रमण की 'सुनामी' आने की जताई आशंका

डॉ. स्वामीनाथन ने अपने एक ट्वीट में कहा, उम्मीद के अनुसार ही टी-सेल इम्युनिटी (T-Cell Immunity) Omicron के खिलाफ बेहतर सुरक्षा दे रही है. यह हमें गंभीर बीमारी से बचाएगी. अगर आपने अभी तक वैक्सीन (Covid Vaccine) नहीं लगवाई है तो जरूर लगवा लें. बता दें कि अगर आपको पहले कोविड हो चुका है या आपने वैक्सीन लगवाई है तो आपके शरीर में टी-सेल इम्युनिटी बन जाती है.

बुधवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामीनाथन ने विभिन्न वैक्सीन की कोविड-19 के खिलाफ क्षमता पर बात करते हुए कहा, 'अलग-अलग वैक्सीन की क्षमता में कुछ अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वैक्सीन जिन्हें WHO ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है वह उच्च श्रेणी की सुरक्षा देती हैं. खासतौर पर डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ तो यह गंभीर संक्रमण और मृत्यु के खतरे को कम करती हैं.'

उन्होंने कहा, वैक्सीन की प्रभावशीलता के लिए जैविक कारक (Biological Factors) भी जिम्मेदार होते हैं. इसमें उम्र, पहले से मौजूद बीमारियां भी जिम्मेदार होती हैं. हम जानते हैं और यह साबित भी हो चुका है कि आपकी उम्र, पहले से मौजूद बीमारियां, अंतर्निहित बीमारी के कारण गंभीर संक्रमण का खतरा होता है.

स्वामीनाथन ने वैक्सीन की प्रभावशीलता समय के साथ कम होने पर भी बात की. उन्होंने कहा, आपने वैक्सीन कब ली है और कब इसकी प्रभावशीलता धीरे-धीरे कम होने लगी है इस बात का भी असर पड़ता है. यही कारण है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगवाए हुए काफी समय हो चुका है, उनमें संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं. खासतौर पर Omicron जैसे बेहद संक्रामक वैरिएंट के लिए बड़ी मात्रा में एंटी बॉडीज और प्रोटेक्शन की जरूरत है.

(इनपुट – एएनआई)