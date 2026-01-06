By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कौन है निकोलस मादुरो का बेटा? पिता को बंदी बनाए जाने से बौखलाया, अमेरिका को दी खुली धमकी
Venezuela Crisis: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर न्यूयॉर्क ले जाने की खबर ने वैश्विक राजनीति में हड़कंप मचा दिया है. इस बड़ी कार्रवाई के बाद मादुरो के बेटे ने चुप्पी तोड़ते हुए अमेरिका को खुली चुनौती दी है.
Venezuela President News: वेनेजुएला में हाल ही में हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है. राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को बंधक बनाकर अमेरिका ले जाए जाने के बाद, अब इस घटनाक्रम में मादुरो के बेटे निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुएरा का पहला आधिकारिक और बेहद तीखा बयान सामने आया है.
मादुरो के बेटे, जिन्हें अक्सर ‘निकोलसिटो’ के नाम से जाना जाता है, ने एक भावुक ऑडियो संदेश जारी कर अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है. उन्होंने अपने पिता की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए कहा, “इतिहास इस बात का गवाह बनेगा कि असली गद्दार कौन था.”
‘अंतिम सांस तक लड़ेंगे’
उन्होंने वेनेजुएला की जनता से सड़कों पर उतरने का आह्वान करते हुए कहा कि वे सम्मान और गरिमा के झंडे को झुकने नहीं देंगे. अपने संदेश में गुएरा ने भावुक होते हुए कहा कि भले ही इस घटना से उन्हें गहरा दुख और गुस्सा है, लेकिन अमेरिकी ताकतें उनके मनोबल को नहीं तोड़ पाएंगी. उन्होंने अपनी मां और अपनी जिंदगी की कसम खाते हुए संकल्प लिया कि वे इस संघर्ष को अंतिम सांस तक लड़ेंगे.
