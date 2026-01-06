  • Hindi
  • World Hindi
  • Venezuela Crisis Who Is Nicolas Maduro Son Prince Nicolas Ernesto Maduro Guerra Statement Against Usa Arrest

कौन है निकोलस मादुरो का बेटा? पिता को बंदी बनाए जाने से बौखलाया, अमेरिका को दी खुली धमकी

Venezuela Crisis: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर न्यूयॉर्क ले जाने की खबर ने वैश्विक राजनीति में हड़कंप मचा दिया है. इस बड़ी कार्रवाई के बाद मादुरो के बेटे ने चुप्पी तोड़ते हुए अमेरिका को खुली चुनौती दी है.

Published date india.com Updated: January 6, 2026 9:03 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
कौन है निकोलस मादुरो का बेटा? पिता को बंदी बनाए जाने से बौखलाया, अमेरिका को दी खुली धमकी
Image Source- X/@nicmaduroguerra

Venezuela President News: वेनेजुएला में हाल ही में हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है. राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को बंधक बनाकर अमेरिका ले जाए जाने के बाद, अब इस घटनाक्रम में मादुरो के बेटे निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुएरा का पहला आधिकारिक और बेहद तीखा बयान सामने आया है.

मादुरो के बेटे, जिन्हें अक्सर ‘निकोलसिटो’ के नाम से जाना जाता है, ने एक भावुक ऑडियो संदेश जारी कर अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है. उन्होंने अपने पिता की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए कहा, “इतिहास इस बात का गवाह बनेगा कि असली गद्दार कौन था.”

‘अंतिम सांस तक लड़ेंगे’

उन्होंने वेनेजुएला की जनता से सड़कों पर उतरने का आह्वान करते हुए कहा कि वे सम्मान और गरिमा के झंडे को झुकने नहीं देंगे. अपने संदेश में गुएरा ने भावुक होते हुए कहा कि भले ही इस घटना से उन्हें गहरा दुख और गुस्सा है, लेकिन अमेरिकी ताकतें उनके मनोबल को नहीं तोड़ पाएंगी. उन्होंने अपनी मां और अपनी जिंदगी की कसम खाते हुए संकल्प लिया कि वे इस संघर्ष को अंतिम सांस तक लड़ेंगे.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.