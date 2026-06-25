वीडियो में देखें वेनेजुएला की तबाही का मंजर- भर आएंगी आंखे, पलक झपकते ही मिट्टी में मिल गईं, ऊंची-ऊंची इमारतें

दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में बसे वेनेजुएला में बुधवार (24 जून) की शाम तक सब कुछ सामान्य चल रहा था. यहां घड़ी में शाम के 6.04 बजे धरती के भीतर जो भूकंपीय हरकत हुई, उससे पूरा वेनाजुएला कांप उठा. यहां जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए. एक-एक मिनट के अंतराल पर यहां दो तगड़े झटके महसूस किए गए, जिससे सब कांप उठे. यह भूकंप इतना जोरदार था कि यहां इमारतें, पार्किंग में खड़े वाहन सब जोर-जोर से हिलने लगे और देखते ही देखते कई इमारतें तहस-नहस होकर जमीन में समा गईं. रिक्टर स्केल पर इन भूकंप के झटकों की तीव्रता 7.1 और 7.5 बताई जा रही है.
इस जोरदार भूकंप के झटके वेनेजुएला के अलावा कोलंबिया, बोगोटा से लेकर ट्रिनिडाड और टौबेगो तक महसूस किए गए हैं. इस जोरदार भूकंप के बाद अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस (USNWS) ने पुएरटो रिको और अमेरिका के वर्जिन आइलैंड में सूनामी की चेतावनी तक जारी कर दी थी. हालांकि बाद में इस चेतावनी को वापस ले लिया. वेनेजुएला की स्थानीय मीडिया कराकस क्रोनिकल ने इसे 1967 के बाद देश में सबसे भीषण भूकंप में से एक बताया है.
La Guaira, near Maiquetía airport.#Venezuela pic.twitter.com/XPRh6OItW0
— Caracas Chronicles (@CaracasChron) June 25, 2026
भूकंप का भयानक मंजर देश भर में दिख रहा है. यहां की राजधानी काराकस के अलावा लोस पालोस ग्रैंडेस, अल्टामिरा, एल-पराइसो, कैरिक्यूओ, सेबुकैन, चकाओ, बरूता और सैन बर्नार्डिनो में तबाही का भारी मंजर दिख रहा है. देश की अग्निशमन और नागरिक सुरक्षा बल राहत और बचाव कार्यों में जुट गए हैं.
#Internacional || Reportan daños considerables en la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, tras los potentes terremotos que sacudieron Venezuela.
Equipos de emergencia evalúan las instalaciones ante la magnitud de la afectación. ✈️ pic.twitter.com/pcZWciqQGF
— TNH (@TNH2026) June 25, 2026
earthquakelist.org की एक रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है कि वैसे तो वेनेजुएला में भूकंप आना बहुत ही आम बात है. यहां बीते 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता से ज्यादा वाले भकंप 957 बार आ चुके हैं. ऐसे में औसतन यहां सालाना 95 भूकंप तक आते हैं, लेकिन बुधवार को जो भकंप आया वह इससे दोगुनी तीव्रता (7.1 और 7.4) पर थे और उन्होंने इस हंसते-खेलते देश में तबाही मचाकर रख दी.
BREAKING: Footage from the Earthquake inside Venezuela in Caracas. #earthquakeVenezuela2026 pic.twitter.com/tEPn0tRLDI
— The Sentinel (@TheSentinelUSN) June 24, 2026
धरती की हर हरकत पर नजर रखने वाली संस्था US जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने इस भूकंप के बाद यहां बड़ी तबाही की आशंका जताई है. संस्था ने बताया है कि यह इतना भीषण साबित होगा कि यहां जान माल का भारी नुकसान होने का अनुमान है. यहां बड़ी-बड़ी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और इससे मरने वालों की संख्या 10 हजार से 1 लाख के बीच होने की आशंका है.
Desplome de edificios en #Caracas #Venezuela con una intensidad de 7.5 pic.twitter.com/3rMmejf5My
— Neegann® (@NEEGANN) June 24, 2026
VIDEO | Back-to-back powerful earthquakes struck off the coast of Venezuela collapsing buildings and sending panicked residents into the streets.
The 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes roiled the region, with buildings evacuated in cities as far away as Brazil’s Amazon about… pic.twitter.com/n3shRn5E6c
— Press Trust of India (@PTI_News) June 25, 2026
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