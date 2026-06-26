वेनेजुएला के भूकंप से भारत में लगेंगे झटके! कच्चे तेल से LPG सप्लाई तक... जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 24 जून 2026 को कुछ ही सेकंड के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए. इन झटकों को 125 वर्षों में देश के सबसे बड़े भूकंपों में गिना जा रहा है.

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वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है (AI जेनरेटेड इमेज)

वेनेजुएला में 24 जून को आया सदी का सबसे बड़ा भूकंप

भूकंप की तबाही में अब तक 235 लोगों की मौत की हुई पुष्टि

इमरजेंसी सर्विसेज के चलते पोर्ट और ट्रांसपोर्ट सर्विस पर पड़ा असर

ईरान युद्ध के बाद भारत ने वेनेजुएला के साथ बढ़ाया तेल का कारोबार

दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए दो भूकंप ने पूरी दुनिया को दहला दिया है. इस विनाशकारी भूकंप ने भारत के तेजी से बढ़ते तेल व्यापार के लिए नई चिंताएं भी खड़ी कर दी हैं.न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान-अमेरिका और इजरायल की जंग की वजह से होर्मुज बंद हुआ, तो भारत ने एनर्जी सप्लाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए वेनेजुएला से व्यापार बढ़ाया था. अब भूकंप के चलते इस देश में तबाही मची है. आपातकालीन प्रतिबंधों के कारण माल ढुलाई कई दिनों या हफ्तों तक धीमी हो सकती है. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वेनेजुएला में कच्चे तेल के प्रोडक्शन, पोर्ट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर लंबे समय तक असर रहा, तो भारत के ऑयल इंपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा.

EDMI इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्लोबल हेड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कुणाल खन्ना ने बताया, “भारतीय रिफाइनरियों के लिए वेनेजुएला बहुत कम समय में एक अहम सप्लायर बन गया है.मिडिल ईस्ट संकट के बीच भरतीय रिफाइनरी कंपनियों ने हाल के महीनों में वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद में भारी इजाफा किया है. अप्रैल और मई के दौरान वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद में भारी उछाल आया. ऐसे में सप्लाई रुकी, तो पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ सकते हैं.”

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वेनेजुएला में कब आया भूकंप?

दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 24 जून 2026 को कुछ ही सेकंड के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए. इन झटकों को 125 वर्षों में देश के सबसे बड़े भूकंपों में गिना जा रहा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 235 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है. 4300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. 39 हजार से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं.

भारत के लिए क्यों अहम है वेनेजुएला?

मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ महीनों के दौरान युद्ध और सप्लाई संबंधी अनिश्चितताओं के बीच भारत ने अपने कच्चे तेल के सोर्सेज में विविधता लाने की रणनीति अपनाई. इसी के तहत अप्रैल और मई 2026 में वेनेजुएला भारत के लिए बड़े तेल सप्लायर में शामिल हो गया. यही वजह है कि वेनेजुएला में आई प्राकृतिक आपदा केवल स्थानीय घटना नहीं मानी जा रही, बल्कि इसका असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और भारत जैसे बड़े आयातक देशों पर भी पड़ सकता है.

सप्लाई चेन पर पड़ सकता है असर

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर तेल उत्पादन केंद्रों को बड़ा नुकसान नहीं भी पहुंचा हो, तब भी बिजली गुल होने, सड़क और रेल नेटवर्क प्रभावित होने और बंदरगाहों पर आपातकालीन प्रतिबंध लगने से कच्चे तेल की शिपमेंट में देरी हो सकती है. ऐसे में कार्गो जहाजों को बंदरगाहों पर अधिक समय तक इंतजार करना पड़ सकता है, जिससे परिवहन लागत बढ़ेगी.

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क्या महंगा हो सकता है कच्चा तेल?

EDMI इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्लोबल हेड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कुणाल खन्ना ने बताया कि अगर सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर घरेलू ईंधन कीमतों और महंगाई पर भी पड़ सकता है.

हालांकि, फिलहाल राहत की बात यह है कि शुरुआती आकलन में वेनेजुएला के प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्रों, बड़े निर्यात टर्मिनलों और मुख्य रिफाइनरियों को व्यापक नुकसान नहीं पहुंचा है. इसके बावजूद बिजली संकट और परिवहन संबंधी दिक्कतें उत्पादन और निर्यात की रफ्तार को प्रभावित कर सकती हैं.

भारत के पास क्या हैं विकल्प?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत फिलहाल कई देशों से कच्चा तेल आयात करता है. इसलिए तत्काल कोई बड़ा संकट नहीं है, लेकिन अगर वेनेजुएला में हालात लंबे समय तक सामान्य नहीं हुए, तो भारत को फिर से दूसरे सप्लायर देशों की ओर रुख करना पड़ सकता है. इससे आयात लागत बढ़ने की आशंका भी बनी रहेगी.

वेनेजुएला के पास कितना तेल?

वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश है. इसका कुल प्रमाणित तेल भंडार लगभग 303 अरब बैरल है. इस देश के पास दुनिया के कुल प्रमाणित तेल भंडार का लगभग 17% हिस्सा है.

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वेनेजुएला से भारत कितना तेल मंगवाता है?

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने मई 2026 में वेनेजुएला से औसतन करीब 4.27 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया. यह भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 8–9% है. इस बढ़ोतरी के साथ वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया था. भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीद इसलिए बढ़ाई, क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव के कारण सप्लाई जोखिम बढ़ा. वेनेजुएला का हेवी क्रूड अपेक्षाकृत सस्ता मिलता है. वहीं, भारतीय रिफाइनरियां (खासतौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज) इस तरह के भारी कच्चे तेल को प्रोसेस करने में सक्षम हैं.