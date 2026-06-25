वेनेजुएला में जोरदार भूकंप के दो झटके- कई इमारतें जमींदोज, सुनामी की भी चेतावनी

वेनेजुएला में अब से कुछ देर पहले भूकंप के दो-दो तगड़े झटके महसूस किए गए हैं. यहां भारी नुकसान की आशंका है. कई इमारतें ध्वस्त होने की खबरें मिल रही हैं.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 25, 2026, 7:29 AM IST
Venezuela Earthquake
वेनेजुएला में घातक भूकंप के बाद की तस्वीरें @x.com
  • वेनेजुएला में स्थानीय समयानुसार बुधवार शाम को करीब 6 बजे भूकंप के दो जोरदार झटके महसूस किए गए
  • रिक्टर स्केल पर इन दोनों भूकंप की तीव्रता 7.1 और 7.5 मापी गई. इलाके में दहशत मच गई
  • कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं और यहां जान-माल के भारी नुकसान की आशंका है.
  • USGS एजेंसी का अनुमान है कि यहां 10 हजार से 1 लाख हो सकता है मरने वालों का आंकड़ा

दक्षिणी अमेरिका के तटीय इलाकों में बसे देश वेनेजुएला में बुधवार की शाम (भारतीय समयानुसार गुरुवार तड़के) भूकंप के जोरदार दो झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर इन भूकंप की तीव्रता 7.1 और 7.5 मापी गई. लगातार दो-दो जोरदार झटकों ने यहां के लोगों को दहशत में डाल दिया. कई इमारतें जमींदोज हो गईं और अब यह सूनामी आने का भी खतरा है. इसका अलर्ट जारी कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर इस भूकंप के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिनमें दहशत में आए लोग घर और ऑफिस की इमारतों से बाहर सड़कों पर आ गए.

US जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने बताया कि इस इलाके में पहला भूकंप 7.1 तीव्रता वाला था और इसका एपिकसेंटर मोरोन के पश्चिम में था. यह कैरेबियाई तट के पास है, जो राजधानी काराकस से करीब 168 किलोमीटर दूर है. स्थानीय समयानुसार इस भूकंप का पहला झटका शाम 6:04 बजे आया. यह 7.1 तीव्रता का था. इसके करीब एक मिनट बाद ही दूसरा झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 7.5 दर्ज की गई. इस भूकंप का केंद्र जमीन के 13 किलोमीटर नीचे था.

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USGS ने यहां चेतावनी दी है कि भूकंप के इन भीषण झटकों के बाद इलाके में भारी तबाही और जान-माल के बड़े नुकसान की आशंका है. इस एजेंसी के मुताबिक, यहां मरने वालों की संख्या 10 हजार से 1 लाख के बीच तक भी हो सकती है. भूकंप के ये झटके पूरे वेनेजुएला में महसूस किए गए और पड़ोसी देश कोलंबिया में भी ये झटके महसूस किए गए.

इस भीषण भूकंप के बाद राजधानी काराकस में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं और देखते ही देखते शहर में धूल का गुबार उठ गया. लोग अफरा-तफरी में यहां-वहां भागते नजर आए. न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वेनेजुएला के गृह मंत्री डियोसदादो कैबेलो ने पुष्टि की है कि राजधानी काराकस में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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