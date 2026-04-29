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न फांसी, न जहर, कहां हथौड़ा मारकर दी जा रही सजा-ए-मौत?

Executions: कुछ भगोड़ों ने बताया कि उन्होंने गर्भवती महिलाओं और यहां तक कि नाबालिगों को भी मौत की सजा देते हुए देखा है.

Published date india.com Published: April 29, 2026 2:17 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
न फांसी, न जहर, कहां हथौड़ा मारकर दी जा रही सजा-ए-मौत?
(photo credit AI, for representation only)

Executions: कैदियों को हथौड़े से पीट-पीटकर मार डाला गया है. गर्भवती महिला को भी फांसी दी जा रही है और यहां तक कि तानाशाह को नाराज करने के लिए लोगों को गोली मारी जा रही है. उत्तर कोरिया में दी जाने वाली कठोर सजाओं पर आई नई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, देश छोड़कर भागे लोगों ने कहा कि उन्होंने नाबालिगों को गोली मारते हुए देखा, जबकि आधिकारिक तौर पर ऐसी सजाओं पर प्रतिबंध का दावा किया जाता है. कुछ सबसे चौंकाने वाले मामलों में, कैदियों को गुप्त रूप से बंद कमरे में कुंद हथियारों से मार डाला गया.

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कछुओं की मौत पर फांसी की सजा

किम जोंग के अधिकारियों पर आरोप है कि सरकारी फार्म में सभी कछुओं के बच्चों की मौत के बाद एक मैनेजर को भी मौत की सजा दी गई है. किम द्वारा एक दौरे के दौरान अधिकारियों को फटकार लगाने के तुरंत बाद उसे गोली मार दी गई थी. 

Transitional Justice Working Group की एक नई रिपोर्ट में इन परेशान करने वाले विवरणों का खुलासा किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड महामारी के दौरान हत्याओं में वृद्धि हुई है.

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तरह-तरह के फांसी स्थल

रिपोर्ट में उत्तर कोरिया भर में संदिग्ध फांसी स्थलों को दिखाया गया है, जिनमें हवाई अड्डों के पास फायरिंग रेंज, फुटबॉल मैदान और दूरदराज के खेत भी शामिल हैं. फांसी देने के तरीके स्थान के अनुसार अलग-अलग होते हैं. कई जगहों पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है, जिससे कुंद हथियारों जैसे हथौड़े का इस्तेमाल होने की संभावना अधिक होती है.

DailyNK ने उत्तर कोरिया के अंदर के एक सूत्र का हवाला देते हुए बताया कि नॉर्थ हैमग्योंग प्रांत के होएर्योंग शहर में, शहर-स्तरीय राज्य सुरक्षा विभाग के ‘कुकुमसो’ (जेल) में हर हफ़्ते लगभग एक या दो लोगों को गुपचुप तरीके से मौत की सजा दी जाती है.

किन अपराधों में सजा

  • कोरोना के दौरान दक्षिण कोरियाई ड्रामा देखना
  • के-पॉप संबंधी और अन्य विदेशी सांस्कृतिक अपराध
  • पिछले पांच साल में दोगुनी सजा-ए-मौत

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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