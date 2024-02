PM Modi UAE Speech: अबु धाबी में मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा- यूएई ने स्वर्णिम अध्याय लिखा, हमारे बीच विश्वास बढ़ा | VIDEO

Hindi World Hindi

PM Modi UAE Speech: अबु धाबी में मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा- यूएई ने स्वर्णिम अध्याय लिखा, हमारे बीच विश्वास बढ़ा | VIDEO

अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने UAE के राष्ट्रपति का आभार जताया है.

PM Modi Speech in Abu Dhabi After Inauguration of BAPS Hindu Temple: पीएम मोदी ने आज संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया. पीएम मोदी ने इस मंदिर में पूजा अर्चना की. आरती भी की. उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं. पीएम मोदी ने अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर के उद्घाटन को लेकर कहा कि “यूएई ने एक स्वर्णिम अध्याय लिखा है. मंदिर के उद्घाटन में वर्षों की मेहनत है और मंदिर के साथ कई लोगों के सपने जुड़े हैं. स्वामीनारायण का आशीर्वाद भी जुड़ा है.

अब मंदिर से भी जाना जाएगा UAE: पीएम मोदी ने कहा कि यूएई जो अब तक बुर्ज खलीफा, फ्यूचर म्यूजियम, शेख जायद मस्जिद और अन्य हाई-टेक इमारतों के लिए जाना जाता था, अब इसमें एक और सांस्कृतिक अध्याय UAE जोड़ दिया है.” मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आएंगे. पीएम मोदी ने कहा कि इससे यूएई आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और लोगों के बीच संपर्क भी बढ़ेगा. पूरे भारत और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों की तरफ से मैं राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और यूएई सरकार का आभार व्यक्त करता हूं.”

मैं मां भारती की पूजा करता हूं: पीएम मोदी ने कहा कि मैं मां भारती की पूजा करता हूं. परमात्मा ने मुझे जितना समय दिया है, उसका हर पल मां भारती के लिए है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि यूएई ने भारतीय कामगारों के लिए अस्पताल बनाने के लिए दुबई में जमीन देने का ऐलान किया है.